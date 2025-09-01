خبرگزاری کار ایران
بخشدار سیخ‌دارنگون منصوب شد؛

هشدار فرماندار شیراز نسبت به بحران آب و تخریب اراضی

باغ‌شهرها زنگ خطری برای آینده منابع آبی فارس است

طی حکمی از سوی استاندار فارس، هادی زارعی با پیشنهاد فرماندار شیراز به‌عنوان بخشدار جدید این بخش منصوب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی فرمانداری شهرستان شیراز،  فرماندار شیراز در آیین معارفه بخشدار جدید سیخ‌دارنگون سخنان خود را با حدیثی از پیامبر اسلام آغاز کرد و بر لزوم شناخت امام زمان و پایبندی به ارزش‌های دینی تأکید کرد.

سیدعلاالدین کراماتی گفت: تلاش برخی برای دور کردن مردم از امام زمان بی‌ثمر بوده است.

 محرومیت‌های سیخ‌دارنگون و لزوم رفع نابرابری

فرماندار شیراز با اشاره به اهمیت بخش سیخ‌دارنگون، این منطقه را سرزمینی زرخیز و ارزشمند با مردمانی سخت‌کوش توصیف کرد و محرومیت آن را رو به فزونی دانست.

 وی تأکید کرد: مسئولان باید خود را در جایگاه مردم محروم تصور کنند و برای رفع فقر و نابرابری تلاش کنند.

کراماتی با بیان اینکه هدف انقلاب اسلامی آبادانی کوخ‌ها نه کاخ‌ها بوده است، خواستار توجه به عدالت و مساوات در تصمیم‌گیری‌ها شد و نسبت به نابودی زمین‌های کشاورزی و تقسیم ناعادلانه منابع هشدار داد.

انتقاد از تخریب اراضی کشاورزی و ساخت و سازهای بی رویه

وی با اشاره به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی از رهاشدگی و تقسیم اراضی حاصل‌خیز و ساخت‌وسازهای بی‌رویه انتقاد کرد و پیامدهای آن را خسارت‌بار برای کشور دانست.

فرماندار شیراز در ادامه با یادآوری فداکاری‌های شهدا و هزینه‌های سنگین انقلاب اسلامی گفت: حفظ دستاوردهای انقلاب مسئولیت همگانی است و هیچ انقلابی در تاریخ معاصر چنین هزینه‌ای برای بقا و تداوم خود پرداخت نکرده است.

هشدار فرماندار شیراز نسبت به بحران آب و تخریب اراضی

تجربه کشورهای توسعه‌یافته در حفظ اراضی کشاورزی

وی با اشاره به تجربه کشورهای توسعه‌یافته در حفظ اراضی کشاورزی و اکوسیستم تأکید کرد: که تخریب اراضی کشاورزی در ایران نه به‌منظور توسعه صنعتی بلکه برای خوشگذرانی صورت گرفته و این روند باید متوقف شود. 

کراماتی نصب مخازن در باغ‌شهرها را زنگ خطری برای آینده منابع آبی فارس دانست و خواستار تغییر رویه‌ها برای جلوگیری از بحران آب شد.

توسعه فضاهای آموزشی برای پیشرفت ایران

وی همچنین مدرسه را حق ملت دانست و بر ضرورت توسعه فضاهای آموزشی و تلاش همگانی برای پیشرفت ایران تأکید کرد.

فرماندار شیراز با تجلیل از دولتمردان شهید از جمله شهیدان باهنر، رجایی و رئیسی آنان را الگوی خدمتگزاری دانست.

کراماتی در پایان با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: سکوت جهانی در برابر این اقدامات در حالی است که ایران برای دفاع از خود با موج انتقادات مواجه می‌شود و این امر نشانه درستی مسیر کشور در حرکت به سوی رشد و ترقی است.

در خاتمه این مراسم، با تجلیل از خدمات شایسته و تلاش‌های ارزشمند جناب آقای حسین شهبازی در دوران تصدی مسئولیت، جناب آقای هادی زارعی به عنوان بخشدار جدید سیاخ دارنگون معرفی شد.

