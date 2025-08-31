به مناسبت هفته دولت انجام شد؛
افتتاح نخستین پارک بانوان در دانشگاه آزاد کرج در راستای ایجاد فضای امن برای بانوان دانشگاهی
پارک اختصاصی بانوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با وسعت یک هکتار و بهمناسبت هفته دولت افتتاح شد؛ مجموعهای که به گفته مشاور عالی ریاست دانشگاه در امور زنان و خانواده، قرار است بستری امن و آرام برای اساتید، کارکنان و دانشجویان زن فراهم کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، عاصمه قاسمی، مشاور عالی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در امور زنان و خانواده، در حاشیه آیین افتتاح پروژههای عمرانی و خدماتی واحد کرج، با اشاره به نگاه شهید دکتر تهرانچی به جایگاه زنان در جامعه گفت: شهید تهرانچی زنان را نهتنها نیمی از جمعیت، بلکه ظرفیتهای کلیدی در عرصههای علمی، پژوهشی و مدیریتی کشور میدانست و این رویکرد در سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد نیز انعکاس یافته است.
وی افزود: یکی از اقدامات بنیادینی که از زمان ایشان پایهگذاری شد و با حضور مدیران جدید نیز تداوم یافت، ایجاد فضاهای امن و آرام برای بانوان دانشگاهی است؛ محیطی که بانوان بتوانند در آن هم به فعالیتهای علمی و فرهنگی بپردازند و هم فرصتی برای استراحت و بازیابی آرامش داشته باشند.
به گفته قاسمی، در همین راستا نخستین پارک بانوان در دانشگاه آزاد کرج با وسعت یک هکتار و امکانات متنوع به بهرهبرداری رسید. این مجموعه ویژه، میزبان اساتید، کارکنان و دانشجویان زن خواهد بود تا در زمانهای میان کلاسها یا فعالیتهای روزانه، فضایی مطمئن و آرام را تجربه کنند.
مشاور عالی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در امور زنان و خانواده ابراز امیدواری کرد: با آغاز سال تحصیلی جدید، این فضا بتواند بهعنوان نقطهای الهامبخش برای بانوان دانشگاهی، نقش مؤثری در ارتقاء کیفیت حضور آنان در محیط علمی ایفا کند.