خبرگزاری کار ایران
معاون دانشگاه آزاد:

دانشکده مهارت و کارآفرینی باید در دل صنعت مستقر شود

دانشکده مهارت و کارآفرینی باید در دل صنعت مستقر شود
معاون علوم تربیتی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی، در مراسم افتتاح پروژه‌های دانشگاه آزاد کرج تأکید کرد: دانشکده‌های مهارت و کارآفرینی باید در کنار صنایع بزرگ استان شکل بگیرند تا نیروی انسانی همان‌جا آموزش و توانمندسازی شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدعلی نادری، معاون علوم تربیتی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی، در حاشیه افتتاح پروژه‌های آموزشی و عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی کرج، یاد و خاطره مرحوم دکتر تهرانچی را گرامی داشت و گفت: «دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با بیش از ۵۰ هزار دانشجو ظرفیت بالایی دارد و دانشکده تعلیم و تربیت اسلامی این واحد، با حدود ۸۶۰۰ دانشجو، بزرگترین دانشکده کشور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت پیوند آموزش و مهارت افزود: یکی از برنامه‌های مهم ما ایجاد ایستگاه‌های مهارت‌آموزی در فضای دانشگاه است تا دانشجویان در کنار تحصیل بتوانند مهارت‌های کاربردی و درآمدزا بیاموزند. این الگو در آینده می‌تواند به عنوان طرح ملی در دیگر استان‌ها هم اجرا شود.

نادری تأکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های گسترده صنعتی در البرز، دانشکده‌های مهارت و کارآفرینی باید در کنار صنایع مستقر شوند تا نیروی کار همان‌جا آموزش ببیند و ارتقا یابد. این شیوه موجب می‌شود بدون نیاز به حضور رسمی در محیط دانشگاه، توانمندسازی در دل صنعت اتفاق بیفتد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت برنامه‌های تربیتی و ورزشی در دانشگاه آزاد اسلامی کرج گفت: خانواده‌ها اعتماد ویژه‌ای به محیط دانشگاه دارند و ترجیح می‌دهند فرزندانشان در این فضا آموزش‌های ورزشی و مهارتی ببینند. توسعه چنین ظرفیت‌هایی هم به افزایش درآمد دانشگاه کمک می‌کند و هم اهداف تربیتی مورد نظر مرحوم دکتر تهرانچی را محقق می‌سازد.

