دادستان مرکز استان خبرداد:
قاچاقچیان موادمخدر در گلستان نقره داغ میشوند
دادستان مرکز استان گلستان گفت: تمام داراییهای نامشروع قاچاقچیان موادمخدر حتی اگر به نام همسر یا نزدیکانشان منتقل شده باشد، توقیف میشود.
به گزارش ایلنای گلستان، محمود اسپانلو گفت: گلستان یکی از استانهای درگیر در حوزه قاچاق مواد مخدر است و برای مقابله جدیتر با این پدیده، شناسایی و توقیف اموال حاصل از قاچاق در اولویت قرار گرفته است.
اسپانلو افزود: در همه پروندههای قاچاق مواد مخدر، بدون استثناء پرونده پولشویی تشکیل میدهیم تا علاوه بر مجازاتهای قانونی، با شناسایی و توقیف داراییهای ناشی از این جرم، ریشههای مالی آنها را نیز بخشکانیم.
وی ادامه داد: در پروندههای پولشویی با کمک دستگاههای اطلاعاتی تمام اموال و داراییهای نامشروع قاچاقچیان حتی اگر به نام اعضای خانواده یا نزدیکانشان منتقل شده باشد، شناسایی و بلافاصله توقیف میشود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان گفت: به تازگی فقط در یک پرونده هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اموال یک قاچاقچی موادمخدر و اطرافیان وی در استان شناسایی و همگی اکنون توقیف شده است.
اسپانلو با بیان این که برای ریشهکن کردن این پدیده، باید بنیان مالی قاچاقچیان را هدف قرار دهیم، تاکید کرد: سیاست ما این است که اجازه ندهیم مجرمان از اموال نامشروع خود بهرهمند شوند و حتی با انتقال داراییها به نام اطرافیان هم، نمیتوانند از دست قانون فرار کنند.