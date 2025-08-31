بخشودگی بیش از ٦٠٦ میلیون تومان اشتراک گاز در فارس

به گزارش ایلنا، وحید بهفر افزود: این اقدام گسترده که شامل ایثارگران، مددجویان، نهاد‌های حمایتی، مساجد، مدارس و خانواده‌های کم‌درآمد است، نقطه عطفی در خدمات‌رسانی عادلانه و تقویت رفاه عمومی به شمار می‌آید.

وی با اشاره به اینکه در دولت چهاردهم شرکت گاز فارس با اجرای طرح بخشودگی بدهی‌های اشتراک گاز خانگی و عمومی، توانست گامی بزرگ در حمایت از اقشار ضعیف و تحقق عدالت اجتماعی بردارد، ادامه داد: بر اساس آمار منتشر شده، مجموع بخشودگی‌های انجام شده در این دولت به بیش از ٦٠٦ میلیون تومان رسید که شامل ٣٣٧۵ مورد در سطح استان بوده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان یادآور شد : بیشترین حجم این بخشودگی‌ها مربوط به خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و همچنین مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی بوده است. به طور مشخص، جانبازان زیر ۲۵ درصد با ۱۲۴ مورد، رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور در جبهه با ۱۰۲ مورد و جانبازان بالای ۲۵ درصد با ۹۰ مورد از این تسهیلات بهره‌مند شدند.

وی عنوان کرد: بخش قابل‌توجهی از این طرح به مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی اختصاص یافت؛ به طوری که تنها مددجویان کمیته امداد با ۲۲۶۶ مورد، بیش از ۳۷۷ میلیون تومان بخشودگی دریافت کردند و سازمان بهزیستی نیز با ۶۰۲ پرونده، از ۱۱۰ میلیون تومان بخشودگی برخوردار شد.

بهفر ادامه داد: از دیگر موارد مهم می‌توان به تخصیص تسهیلات برای خانواده‌های دارای سه فرزند زیر ۲۰ سال، خیرین مسکن‌ساز، حوزه‌های علمیه، آزادگان، موزه‌های دفاع مقدس و اماکن دینی و فرهنگی اشاره کرد که همگی در مجموع، سهم چشمگیری در این طرح حمایتی داشته‌اند.

وی با اشاره به بخشودگی بیش از ١٠ هزار و ٨٨٧ میلیارد تومانی این شرکت برای ۵٠٤٤٩ اشتراک از آغاز تا کنون اظهار داشت: اجرای چنین طرح‌هایی نشان‌دهنده پایبندی شرکت گاز استان فارس به اصول عدالت اجتماعی و توجه به اقشار آسیب‌پذیر جامعه است. ما اعتقاد داریم که انرژی، به‌ویژه گاز طبیعی، باید به‌طور برابر و عادلانه در دسترس همه مردم قرار گیرد و هیچ خانواده‌ای نباید به دلیل مشکلات مالی از این نعمت محروم بماند.

بهفر در ادامه با تاکید بر لزوم همراهی مردم در مصرف بهینه گاز افزود: در کنار اجرای سیاست‌های حمایتی، شرکت گاز استان فارس همواره تلاش کرده است فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف بهینه و ایمن گاز را در اولویت قرار دهد تا علاوه بر رفاه اجتماعی، شاهد حفظ پایداری انرژی در استان باشیم.

