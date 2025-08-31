مدیرکل کار استان فارس خبرداد؛
مجموعه ورزشی کارگران استهبان پس از ١٤ سال افتتاح شد
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس گفت: مجموعه ورزشی کارگران استهبان شامل سالن چند منظوره و فضاهای ورزشی در زمینی به مساحت ١٢ هزار مترمربع و با ١٣۵ میلیارد ریال اعتبار همزمان با هفته دولت افتتاح شد.
به گزارش ایلنا، مجموعه ورزشی و سالن چند منظوره کارگران استهبان که طی ماههای اخیر وعده افتتاح آن در هفته دولت داده شده بود همزمان با هفته دولت ١٤٠٤ و با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس، فرماندار استهبان و سایر مدیران استانی و شهرستانی افتتاح شد.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس در حاشیه افتتاح این مجموعه ورزشی گفت: عملیات اجرایی ساخت مجموعه ورزشی کارگران استهبان در سال ۱۳۹۰ آغاز شد اما در مقاطعی با کندی و یا وقفه همراه بود.
سعید بیاری با تاکید بر ضرورت تکمیل پروژههای نیمهتمام کارگران افزود: مجموعه ورزشی کارگران استهبان در زمینی به مساحت ۱۲ هزار مترمربع و زیربنای هزار و ۸۵۰ مترمربع ایجاد شده است که سالن چند منظوره این مجموعه ورزشی هزار و ۲۴۰ مترمربع مساحت دارد.
وی اعلام کرد: برای تکمیل این مجموعه ورزشی کارگران مبلغ ۱۳۵ میلیارد ریال اعتبار صرف شده است.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس با بیان اینکه از اعتبارات ملی برای ساخت این مجموعه استفاده شده است، افزود: صیانت از جامعه کارگری و توسعه نشاط و شادی در میان جامعه کار و تلاش پیشنیاز هر جامعه پویا و پیشرفتهای است.
وی اعلام کرد: ارزش روز مجموعه ورزشی کارگران استهبان بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال است.
بیاری در پایان از همراهی همه دستگاهها اجرایی خصوصا فرمانداری و شهرداری استهبان برای تکمیل این مجموعه کارگری قدردانی کرد.