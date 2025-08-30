یک مسئول:
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور به عملکرد این صندوق در مدت فعالیت خود اشاره کرده و گفت: عمر این صندوق 20 سال و عملکرد آن در جذب بیمهشدگان ناکافی است. از جمعیت هدف حدود 21 میلیون نفری، تنها حدود 3.5 میلیون نفر تحت پوشش قرار گرفتهاند. این عدد با مأموریت ملی صندوق همخوانی ندارد و در این راستا باید به سمت پوشش کامل جامعه هدف در روستاها حرکت کرد.
به گزارش ایلنا، حامد قادرمرزی در جلسه بررسی عملکرد این صندوق در استان مرکزی، افزود: 220 هزار نفر در کشور مستمری بگیر این صندوق هستند که بیشتر این افراد در مناطق روستایی زندگی میکنند. 3 میلیون و 400 هزار نفر عضو صندوق بیمه کشاورزان، عشایر و روستاییان هستند که از این تعداد 2 میلیون و 200 هزار نفر عضو فعال صندوق هستند. 65 هزار نفر در استان مرکزی عضو این صندوق هستند. به جز استان کردستان، تمام استانهای کشور عشایر دارند که عضو صندوق هستند.
وی ادامه داد: افراد 18 تا 50 سال ساکن روستا و عشایر و ساکنان شهرهای کمتر از 20 هزار نفر جمعیت میتوانند عضو صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر شوند و از مزایای آن بهرهمند گردند. با توجه به جمعیت قابل توجه جامعه هدف این صندوق، خواستار تحول در پوشش بیمهای، سرمایهگذاری منطقهای و نقشآفرینی مؤثرتر صندوق در توسعه اقتصادی هستیم. این صندوق باید به ابزار کاهش فقر تبدیل شود و منجر به تقویت سرمایهگذاری در مناطق روستایی گردد.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور اظهار داشت: باید فرمانداران، ادارات محلی و نمایندگان مجلس در معرفی خدمات این صندوق نقش فعالتری ایفا کنند. این صندوق در کاهش فقر و ارتقاء رفاه ملی نقش بسزایی دارد. در این راستا انتظار میرود مدیران استانی ظرف 20 روز آینده پیشنهادهای مشخصی برای سرمایهگذاری ارائه دهند تا بتوان با حمایت مجلس و دولت، یک تحول واقعی در این حوزه رقم بخورد.
قادرمرزی بر ضرورت استقلال مالی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر تأکید داشته و تصریح کرد: قرار نیست صندوقها همیشه وابسته به دولت باشند، باید به سمت مولدسازی منابع مالی حرکت کرد، به ویژه در دوران بازنشستگی که ورودی صندوق کاهش مییابد. باید تدابیری اتخاذ شود تا بتوان منابع مالی مستقل و پایدار برای این صندوق ایجاد گردد تا بتواند به استقلال مالی دست یابد و این استقلال را حفظ کند.
وی به جمعیت روستایی کشور و رتبه این حوزه در ردهبندی جهانی از حیث جمعیت اشاره کرده و بیان داشت: جمعیت روستائیان کشور 20 میلیون و 735 هزار نفر است که اگر این جمعیت را در کنار کشورهای مستقل دنیا قرار دهیم، ایران در رتبه 58 جهانی قرار میگیرد. این نشان میدهد که جامعه روستایی ایران به اندازه چند کشور اروپایی و حوزه خلیج فارس اهمیت دارد و باید با نگاه ملی به آنها خدمترسانی شود.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور نقش روستائیان را در امنیت غذایی و پاسداری از مرزهای کشور بسیار پررنگ دانسته و در این خصوص تأکید کرد: در مناطقی که روستا داریم، امنیت هم داریم. در مقابل، مناطق روستایی خالی از سکنه در جنوب شرق کشور با چالشهای امنیتی مواجه شدهاند. این موضوع یعنی روستا نه فقط محلی برای تولید، بلکه سنگری برای امنیت ملی است.
قادرمرزی ابراز داشت: با توجه به ظرفیتهای سرمایهگذاری در استان مرکزی، از شرکتهای بزرگ وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مانند شستا درخواست میشود تا در شهرستانهای محرومی همانند شهرستان خنداب در استان مرکزی ورود جدی داشته باشند. در شهرستانهایی مانند خنداب، زنجیره ارزش محصولات کشاورزی مانند انگور باید در خود استان شکل بگیرد تا سود آن به تولیدکننده واقعی برسد.
عضو کمیسیون آب، کشاورزی، منابعطبیعی و محیطزیست مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، نیز در این جلسه با ابراز ناخرسندی از عملکرد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در پوشش بیمهای، گفت: سطح پوشش بیمهای در میان جامعه کشاورزی، روستائی و عشایری استان مرکزی بسیار پایین است. در این راستا خواستار تحول جدی در عملکرد این صندوق هستیم.
نادرقلی ابراهیمی با اشاره به جمعیت قابل توجه روستائیان و کشاورزان استان مرکزی، افزود: در این استان حدود 500 هزار نفر جمعیت روستایی وجود دارد، اما تنها 75 هزار نفر تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی هستند که این عدد بعد از 20 سال از آغاز تأسیس صندوق تاکنون، قابل قبول نیست. انتظار میرود در سال جاری این عدد به 150 هزار نفر و سال آینده به 300 هزار نفر برسد. اگر این روند اصلاح نشود، ناچار هستیم در مجلس ورود نظارتی جدیتری داشته باشیم.
وی ادامه داد: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر باید محور حمایت از تولید و خودکفایی کشاورزی باشد. اعتبار صندوق روستایی و عشایری در سال جاری 160 هزار میلیارد ریال است و باید راهکارهای جذب مؤثر در این رابطه تدوین شود. کارشناسان صندوق باید روشهای ترغیب، تشویق و حتی الزام را برای جذب کشاورزان و روستائیان طراحی کنند. اگر قرار است تسهیلات یا خدمات اجتماعی ارائه شود، باید شرط بیمه شدن در صندوق لحاظ شود.
عضو کمیسیون آب، کشاورزی، منابعطبیعی و محیطزیست مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، از برخی دیدگاههای جدید در حوزه کشاورزی انتقاد کرده و اظهار داشت: طرحهایی مانند بازنشستگی زمین یا توقف کشت، خیانت به کشور است. کشاورز در کنار مزرعه و دام خود، هم تولید میکند و هم به جامعه خدمت میرساند. نباید جریان تولید در کشور متوقف شود. بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه ، باید به 90 درصد خودکفایی در کشاورزی برسیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی نیز در این جلسه با اشاره به ارزش افزوده بلندمدت بیمههای اجتماعی، گفت: در حال حاضر، سطح 8 مستمری، ماهیانه 52 میلیون ریال دریافت میکند، این در حالی است که سطح یک با حق بیمه سالانه 12 میلیون ریال، تعریف شده است. میانگین مستمری در 2 سال گذشته پایین بوده، اما در سال جاری هر میزان حق بیمهای که تا پایان سال پرداخت شود، 2 برابر آن به عنوان مستمری پرداخت خواهد شد.
مختار احمدی افزود: توسعه پوشش بیمهای در شهرستانهای استان مرکزی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. اگر سرمایهگذاری مناسبی در حوزه بستهبندی و کشتارگاهها صورت گیرد، میتوان اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی را رقم زد. در این راستا از تمامی نهادهای حمایتی، هلدینگها و صندوقها درخواست میشود تا در مسیر توسعه اشتغال و رفاه اجتماعی در استان مرکزی مشارکت فعالتری داشته باشند.
وی به وضعیت شهرستانهای خنداب به لحاظ اشتغال و تولیدات اشاره کرده و ادامه داد: با وجود صنعتی بودن استان مرکزی، برخی شهرستانها مانند خنداب و کمیجان از نظر اشتغال وضعیت مطلوبی ندارند، این در حالی است که ظرفیتهای بالایی در صنایع تبدیلی، غذایی و کشاورزی در این 2 شهرستان وجود دارد. در این شهرستانها، 45 واحد مرغداری فعال است و سالانه حدود 200 هزار تن انگور برداشت میشود.