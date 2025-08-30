جان باختن کارگر فضای سبز شهرداری مشهد حین عبور از بلوار نماز
کد خبر : 1680086
یک کارگر فضای سبز شهرداری مشهد در حین عبور از بلوار نماز، بر اثر برخورد با خودرو دچار سانحه شد و در بیمارستان جان باخت.
به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، این حادثه ظهر امروز زمانی رخ داد که کارگر فضای سبز شهرداری مشهد در حال عبور از مسیر عرضی بزرگراه نماز بود و خودرو با سرعت به او برخورد کرد.
متاسفانه این فرد پس از انتقال به بیمارستان، براثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.
راننده خودرو پس از وقوع حادثه بازداشت شده و ادامه مراحل قانونی در حال پیگیری است.