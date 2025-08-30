جان باختن کارگر فضای سبز شهرداری مشهد حین عبور از بلوار نماز

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، این حادثه ظهر امروز زمانی رخ داد که کارگر فضای سبز شهرداری مشهد در حال عبور از مسیر عرضی بزرگراه نماز بود و خودرو با سرعت به او برخورد کرد.

متاسفانه این فرد پس از انتقال به بیمارستان، براثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد. راننده خودرو پس از وقوع حادثه بازداشت شده و ادامه مراحل قانونی در حال پیگیری است.

