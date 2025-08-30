معاون بحران استان:
بالگرد هوانیروز برای اطفاء حریق سیه چال به ایلام آمد
معاون بحران ایلام گفت:با تداوم آتشسوزی در جنگلهای «سیهچل» منطقه هانیوان شهر ایلام یک فروند بالگرد هوانیروز ارتش جهت انتقال نیرو و تجهیزات به محل حادثه اعزام شد و اکنون در حال هلیبرن افراد و تجیهزات به نقاط بلند و سختگذر آتشسوزی است
به گزارش ایلنا از ایلام، سعید بگ نظری گفت: با توجه به گستره خط آتش و نیز شرایط جغرافیایی خشن منطقه و طولانی بودن مسافت تا رسیدن به محل آتشسوزی، نیاز به اعزام بالگرد ضروری بود.
بگنظری افزود: هرچند ستاد مدیریت بحران استانداری ایلام درخواست بالگرد آبپاش کرد اما امکان اعزام این نوع بالگرد به استان میسر نشد و بنابراین با هماهنگی ستاد مدیریت بحران یک فروند بالگرد متعلق به هوانیروز ارتش از کرمانشاه برای انتقال و هلیبرن نیرو و تجهیزات به نقاط محل آتشسوزی در سیهچل اعزام شد.
وی بیان کرد : عمده این آتشسوزی در ضلع غربی کوهستان است که مهار آن به علت پیکرهبندی (توپوگرافی) خشن منطقه، شیب تند، پوشش گیاهی متراکم و وزش باد شدید با سختی همراه شده است.
بگنظری ادامه داد: با توجه به گستره خط آتش در جنگلهای سیهچل هانیوان، افزون بر دستگاههای عضو ستاد بحران استان نیروهای مردمی و تشکلهای همیار طبیعت نیز برای حضور در محل آتشسوزی فراخوان شدند.
این آتشسوزی بامداد شنبه رخ داد و ضلع شرقی آن به علت دسترسی آسانتر مهار شد اما آتشسوزی در ضلع غربی به علت شرایط خاص منطقه هنوز ادامه دارد.
۲۷ مرداد نیز آتشسوزی در کوه «چرمین» چرداول پس از چهار روز جدال نیروهای مستقر در منطقه با اعزام بالگرد آبپاش جمعیت هلالاحمر مهار شد.
استان ایلام با بیش از ۶۴۰ هزار هکتار جنگل زاگرسی و ۷۸۴ هزار هکتار مراتع طبیعی، از مهمترین رویشگاههای غرب کشور محسوب میشود؛ عرصههایی که نقشی حیاتی در حفظ خاک، ذخیره منابع آب، جذب کربن و تنوع زیستی دارند.
بر اساس آمار رسمی، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۵۰ فقره آتشسوزی در جنگلها و مراتع استان رخ داده که در مجموع بیش از ۵۰۰ هکتار از عرصههای طبیعی طعمه آتش شده است.
سال گذشته نیز آمار آتشسوزیها از مرز ۱۰۰ فقره عبور کرد.
برآورد کارشناسان نشان میدهد، زیان مستقیم سوختن هر هکتار جنگل بیش از یک میلیارد تومان است.
بر این اساس خسارت مستقیم ناشی از حریقهای امسال ایلام تاکنون به بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده، رقمی که جدا از ارزش خدمات زیستبومی از دسترفته است.
انتظار میرود با تکمیل و انتشار نهایی «اطلس ملی ارزشگذاری خدمات زیستبومی» تا پایان سال، تصویری دقیقتر از ارزش اقتصادی جنگلها و مراتع و در نتیجه ابعاد واقعی خسارتهای ناشی از آتشسوزیها ارائه شود.