به گزارش خبرنگار ایلنا،سخاوت خیرخواه، در آیین آغاز بهره‌برداری از سه واحد تولیدی صنعتی در آذربایجان غربی که با حضور استاندار آذربایجان‌غربی برگزار شد، اظهار کرد: طی یک سال اخیر، ۱۰۲ کارخانه جدید و ۱۶۱ طرح توسعه‌ای در استان به مدار تولید آمده و برای ۱۳ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.

سرمایه گذاری ۳۰همتی در حوزه صنعت آذربایجان غربی

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری ۳۰ هزار میلیارد تومانی در حوزه صنعت استان افزود: از آغاز به کار دولت چهاردهم تاکنون، ۲۶۳ پروانه بهره‌برداری صنعتی صادر شده که اشتغال مستقیم ۱۳ هزار نفر را به همراه داشته است.

به گفته خیرخواه، طرح توسعه صنایع غذایی «پوک پوک» با سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال و ظرفیت اشتغال مستقیم برای ۲۶۰ نفر در حوزه تولید شکلات خرما و انواع ویفر آغاز به کار کرده است.

وی افزود:همچنین واحد «ترمزسازان آذر اسپوتا» با سرمایه‌گذاری هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال و اشتغال مستقیم ۲۶ نفر در زمینه تولید قطعات و تجهیزات ترمز خودرو به بهره‌برداری رسید.

خیر خواه ادامه داد:همچنین واحد «ایمن تریلر غرب» نیز با سرمایه‌گذاری ۵۶۰ میلیارد ریال و اشتغال‌زایی ۵۰ نفر، تولید انواع تریلر و بونکر را آغاز کرده است.

خیرخواه تأکید کرد: توسعه فعالیت‌های صنعتی استان، علاوه بر اشتغال پایدار برای جوانان، نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی آذربایجان‌غربی ایفا خواهد کرد.

انتهای پیام/