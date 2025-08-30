خبرگزاری کار ایران
وزیر صمت:

شاخص‌های توسعه سیستان و بلوچستان به میانگین کشوری نزدیکتر شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت روز شنبه (هشتم شهریور) در بازدید از پروژه راه‌آهن ایرانشهر بر کاهش فاصله شاخص‌های توسعه سیستان و بلوچستان با میانگین کشوری تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، سید محمد اتابک امروز در سفر به سیستان و بلوچستان و در بازدید از ایستگاه راه‌آهن ایرانشهر، گفت: با مدیریت برنامه‌محور سیستان و بلوچستان و پیگیری مستمر پروژه‌های توسعه‌ای، شاخص‌های توسعه در این استان به میانگین کشوری نزدیک‌تر شده است.

وی ضمن ابراز خرسندی از روند پیشرفت پروژه راه‌آهن ایرانشهر، تاکید کرد که پروژه‌های زیرساختی استان سیستان و بلوچستان با شتاب قابل توجهی در حال پیشرفت هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، نقش مدیریت برنامه‌محور سیستان و بلوچستان را در تسریع روند اجرای پروژه‌ها و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای، برجسته دانست.

استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این بازدید با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده و پروژه‌های در دست پیگیری، تأکید کرد که توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان بر اساس برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند دنبال می‌شود.

منصور بیجار افزود: روند پیشرفت پروژه‌ها در سیستان و بلوچستان با مدیریت مؤثر استانی و اراده ملی، شتاب بیشتری یافته است.

