طرح های آبرسانی شهرستان خفر با حضور استاندار فارس افتتاح شد

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری فارس، حسینعلی امیری با بیان این که این طرح، یکی از ۱۱۸ پروژه آبرسانی استان فارس در سال گذشته محسوب می‌شود، اظهار داشت: با وجود محدودیت منابع و شرایط خاص اقتصادی، با تلاش جمعی مدیران و کارشناسان استان این طرح به ثمر نشست.

استاندار فارس در مراسم افتتاح این پروژه، ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه مدیران حوزه آب، برق، مسکن و زیربنایی استان، گفت: با وجود ناترازی در منابع آبی استان به رغم تنش‌هایی که در این حوزه داریم، اما با برنامه‌ریزی‌های دقیق و هماهنگی سه مدیر ارشد آب استان، بحران مدیریت شده و شرایط تحت کنترل است.

وی با اشاره به دشواری‌های موجود در مسیر تأمین پایدار آب، از زحمات مدیران حوزه آب به‌ویژه در شهرستان خفر تقدیر کرد و افزود: در جلساتی که با رئیس‌جمهور محترم و وزیر نیرو برگزار شد، بارها بر اهمیت تلاش‌های این عزیزان تأکید شده است و کار آنان در این شرایط سخت، حقیقتاً قابل تحسین است.

استاندار فارس همچنین از نقش مؤثر محمدرضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شریف خفر و جهرم، در پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان یاد کرد و گفت: فعالیت‌های ایشان در راستای توسعه استان نشان از تعهد و دلسوزی ایشان نسبت به مردم دارد.

در پایان این مراسم، استاندار فارس از امام جمعه محترم شهرستان، فرماندار، مدیران اجرایی و مردم صبور و فهیم خفر که با تحمل کاستی‌ها، در مسیر توسعه همراهی کرده‌اند، صمیمانه تشکر و قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که با تداوم این همدلی و تلاش، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر شهرستان خفر و استان فارس باشیم.

گفتنی است پروژه‌های آبرسانی شهرستان خفر شامل آبرسانی به واحدهای مسکن ملی شهرهای خفر و خاوران، خط انتقال و مخزن 500 مترمکعبی آب شرب روستای شرقی، خط انتقال 1200 متری آب و خط انتقال 800 متری روستای فشان و خط انتقال روستای گلبرنجی را در بر می‌گیرد که با حضور حسینعلی امیری استاندار فارس به بهره‌برداری رسید.

انتهای پیام/