طرح های آبرسانی شهرستان خفر با حضور استاندار فارس افتتاح شد
همزمان با هفته دولت، استاندار فارس، با حضور در شهرستان خفر، ضمن تبریک این ایام به مردم شریف منطقه، پروژه آبرسانی به واحدهای مسکن ملی این شهرستان را افتتاح کرد که با اعتباری بالغ بر ۲۷۷میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی استانداری فارس، حسینعلی امیری با بیان این که این طرح، یکی از ۱۱۸ پروژه آبرسانی استان فارس در سال گذشته محسوب میشود، اظهار داشت: با وجود محدودیت منابع و شرایط خاص اقتصادی، با تلاش جمعی مدیران و کارشناسان استان این طرح به ثمر نشست.
استاندار فارس در مراسم افتتاح این پروژه، ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی مجموعه مدیران حوزه آب، برق، مسکن و زیربنایی استان، گفت: با وجود ناترازی در منابع آبی استان به رغم تنشهایی که در این حوزه داریم، اما با برنامهریزیهای دقیق و هماهنگی سه مدیر ارشد آب استان، بحران مدیریت شده و شرایط تحت کنترل است.
وی با اشاره به دشواریهای موجود در مسیر تأمین پایدار آب، از زحمات مدیران حوزه آب بهویژه در شهرستان خفر تقدیر کرد و افزود: در جلساتی که با رئیسجمهور محترم و وزیر نیرو برگزار شد، بارها بر اهمیت تلاشهای این عزیزان تأکید شده است و کار آنان در این شرایط سخت، حقیقتاً قابل تحسین است.
استاندار فارس همچنین از نقش مؤثر محمدرضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شریف خفر و جهرم، در پیشبرد اهداف توسعهای استان یاد کرد و گفت: فعالیتهای ایشان در راستای توسعه استان نشان از تعهد و دلسوزی ایشان نسبت به مردم دارد.
در پایان این مراسم، استاندار فارس از امام جمعه محترم شهرستان، فرماندار، مدیران اجرایی و مردم صبور و فهیم خفر که با تحمل کاستیها، در مسیر توسعه همراهی کردهاند، صمیمانه تشکر و قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که با تداوم این همدلی و تلاش، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر شهرستان خفر و استان فارس باشیم.
گفتنی است پروژههای آبرسانی شهرستان خفر شامل آبرسانی به واحدهای مسکن ملی شهرهای خفر و خاوران، خط انتقال و مخزن 500 مترمکعبی آب شرب روستای شرقی، خط انتقال 1200 متری آب و خط انتقال 800 متری روستای فشان و خط انتقال روستای گلبرنجی را در بر میگیرد که با حضور حسینعلی امیری استاندار فارس به بهرهبرداری رسید.