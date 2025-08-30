خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هوای خوزستان در وضعیت بحرانی؛ هویزه در شرایط خطرناک، اهواز قرمز

هوای خوزستان در وضعیت بحرانی؛ هویزه در شرایط خطرناک، اهواز قرمز
کد خبر : 1679837
لینک کوتاه کپی شد.

براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، آلودگی هوای هویزه در وضعیت قهوه ای و خطرنا، ملاثانی و دشت آزادگان در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم آلودگی هوا قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۱۰ صبح امروز، شنبه ۸ شهریور در شهر‌های هویزه روی عدد ۳۰۲ AQI قرار گرفت که گویای وضعیت قهوه‌ای و خطرناک و ملاثانی با ۲۸۳ و دشت آزادگان با ۲۲۳ AQI در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم آلودگی هوا قرار گرفتند.

در این مدت شاخص آلودگی در اهواز روی عدد ۱۷۱،   امیدیه ۱۶۰ و بهبهان ۱۵۷ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی است.

اندیمشک و خرمشهر با ثبت عدد ۱۴۹، آغاجاری ۱۳۸، شوش ۱۳۳، ماهشهر ۱۲۵، هندیجان ۱۲۱، رامهرمز ۱۱۸، دزفول ۱۱۶، آبادان ۱۱۰، شادگان ۱۰۸، باغملک ۱۰۷ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفتند.

اندیکا، گتوند، لالی، مسجدسلیمان، هفتکل شهر‌های با وضعیت قابل قبول و دهدز تنها شهر با هوای پاک در استان خوزستان است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش