پروژه های بخش کشاورزی شهرستان اقلید گشایش یافت

به گزارش ایلنا، مجتبی دهقان پور تصریح کرد: طرح آبیاری نوین در سطح ۱۲۳ هکتار به نمایندگی از بالغ بر یکهزار و ۲۲۰ هکتار طرح اجراشده آبیاری نوین از سال ۱۴۰۳ تاکنون به بهره برداری رسید.

به گفته وی؛ طرح مذکور با اعتباری بالغ بر ۷۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال راه اندازی شد که از این میزان، ۶۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال از محل یارانه بلاعوض دولت تأمین شده است.

این مقام مسئول اظهار کرد: اجرای این طرح آبیاری نوین، زمینه اشتغال زایی برای ۳۰ نفر را فراهم کرده است.

دهقان پور افزود: همچنین در این سفر "کارخانه بوجاری و بسته‌بندی حبوبات اقلید" به بهره برداری رسید.

وی بیان کرد: این کارخانه با اعتبار ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال راه اندازی شد و مجری کارخانه مذکور، اتحادیه تعاون روستایی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ابراز کرد: نشست با فعالین اقتصادی شهرستان اقلید از دیگر رویدادهای این سفر بود و در این نشست ظرفیت های مختلف سرمایه گذاری موجود در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، گردشگری و سایر بخش ها تبیین و مشکلات و قابلیت های سرمایه گذاری و مشارکت سرمایه گذاران مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام/