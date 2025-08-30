خبرگزاری کار ایران
با حضور معاون استاندار فارس؛

پروژه های بخش کشاورزی شهرستان اقلید گشایش یافت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: در ششمین روز از هفته دولت در سفری که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار به شهرستان اقلید صورت گرفت، طرح های بخش کشاورزی گشایش یافت.

به گزارش ایلنا، مجتبی دهقان پور تصریح کرد: طرح آبیاری نوین در سطح ۱۲۳ هکتار به نمایندگی از بالغ بر یکهزار و ۲۲۰ هکتار طرح اجراشده آبیاری نوین از سال ۱۴۰۳ تاکنون به بهره برداری رسید.

به گفته وی؛ طرح مذکور با اعتباری بالغ بر ۷۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال راه اندازی شد که از این میزان، ۶۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال از محل یارانه بلاعوض دولت تأمین شده است.

این مقام مسئول اظهار کرد: اجرای این طرح آبیاری نوین، زمینه اشتغال زایی برای ۳۰ نفر را فراهم کرده است.

دهقان پور افزود: همچنین در این سفر "کارخانه بوجاری و بسته‌بندی حبوبات اقلید" به بهره برداری رسید.

وی بیان کرد: این کارخانه با اعتبار ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال راه اندازی شد و مجری کارخانه مذکور، اتحادیه تعاون روستایی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ابراز کرد: نشست با فعالین اقتصادی شهرستان اقلید از دیگر رویدادهای این سفر بود و در این نشست ظرفیت های مختلف سرمایه گذاری موجود در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، گردشگری و سایر بخش ها تبیین و مشکلات و قابلیت های سرمایه گذاری و مشارکت سرمایه گذاران مورد بررسی قرار گرفت.

