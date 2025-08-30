شیراز؛ پیشگام مهار آفتاب برای پایان ناترازی برق
همزمان با هفته دولت آیین آغاز عملیات اجرایی ۸ نیروگاه ۳ مگاواتی در شهرستان های شیراز، کوار، خرامه، سعادت شهر و ... برگزار شد که نویدبخش جهشی بزرگ در تولید برق سبز است.
به گزارش ایلنا، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز، با اشاره به سیاستهای کلان دولت برای کاهش ناترازی و گسترش انرژیهای پاک، از سرمایهگذاری ویژه در این بخش خبر داد.
محمدرضا سلاحی، اعلام کرد: توسعه نیروگاههای خورشیدی با اعتبارات دولتی و توسط پیمانکاران طرف قرارداد اجرا میشود، ضمن اینکه پروژههای سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز در حال افزایش است.
سلاحی با تأکید بر اینکه احداث نیروگاههای خورشیدی طرحهایی زودبازده هستند، افزود: در صورت تسریع در تحویل زمین، عملیات اجرایی ۱۲ نیروگاه ۳ مگاواتی دیگر طی روزهای آتی آغاز خواهد شد و انتظار میرود ظرف سه ماه آینده به بهرهبرداری برسند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شیراز، استقبال چشمگیر بخش خصوصی از طرحهای توسعه انرژیهای پاک را نتیجه سیاستگذاریهای مؤثر وزارت نیرو و دولت دانست و ابراز امیدواری کرد که با فضای تعاملی حاکم بر استان و پیگیریهای مقتدرانه استاندار، شاهد جهشی بزرگ در این حوزه باشیم.