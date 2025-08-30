۲۷۰۰ پروژه بر زمین مانده به ۸۳۸ همت اعتبار برای ساخت و تکمیل آنها نیاز است

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید رضا صالحی امیری روز شنبه هشتم شهریور ماه در نشست با فعالان گردشگری و صنایع دستی استان با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری هماهنگی کامل بین ما، مجلس و نهادهای قانونی وجود دارد، اظهارداشت: در مجموع ۲۷ اختیار در حوزه میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع دستی را به استانداران تفویض کرده‌ایم و صدور مجوزها تا یک همت بر عهده استانداری‌ها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هاست.

وی ادامه داد: در گذشته این اختیارات در حد ۸۰ میلیارد تومان بود که این افزایش اختیار نشان دهنده تلاش وزارتخانه برای تسهیل امور این حوزه است و حدود ۹۰ درصد اختیارات برعهده استانداری‌ها می‌باشد.

وزیر میراث‌فرهنگی در بخش دیگری از سخنانش به تصویب اساسنامه تشکل‌های حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: بعد از یکسال پیگیری آیین نامه این تشکل تهیه و تصویب شده و انتخابات آن نیز به زودی برگزار می‌شود.

صالحی امیری افزود: استان‌ها تلاش کنند که با شرکت در این انتخابات بتوانند نقش خود را در این حوزه برای تصمیم گیری برجسته کنند.

وی ادامه داد: تصویب عوارض صفر برای ساخت هتل‌ها و…، معافیت گمرکی صفر برای ورود ۲۰۰ قلم اجناس برای همه سازندگان هتل ها، تصویب و ابلاغ ساخت تاسیسات گردشگری در حاشیه سواحل، رودخانه‌ها وسدها، صدور مجوز برای ساخت مجتمع‌های ترکیبی و پرداخت تسهیلات برای تکمیل طرح‌های دارای ۸۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی بخشی از این مشوق‌ها می‌باشد.

وزیر میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در بخش دیگری از سخنانش به تلاش‌های استاد لرستان در این زمینه اشاره کرد و گفت: استاندار لرستان، مدیری دلسوز، سخت کوش و باانگیره است و به نقش حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعتقاد کامل دارد.

وی افزود: البته نمایندگان لرستان در تهران نیز به شدت پیگیر مطالبات این حوزه در وزارتخانه هستند.

وزیر میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در خصوص وضعیت پروژه‌های بوم گردی و صنایع دستی، اظهارداشت: در این راستا ۱۰۰ همت دولت تخصیص داده که ۶۰ همت آن در اختیار وزارتخانه و ۴۰ همت در اختیار استان هاست که در اختیار بوم گردی ها، کارگاه‌های صنایع دستی و…قرار می‌گیرد.

صالحی امیری ادامه داد: اگر علاوه براین مبلغ به اعتباری نیاز باشد از محل منابع ملی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهیم.

انتهای پیام/