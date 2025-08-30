خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر میراث‌فرهنگی:

۲۷۰۰ پروژه بر زمین مانده به ۸۳۸ همت اعتبار برای ساخت و تکمیل آنها نیاز است

۲۷۰۰ پروژه بر زمین مانده به ۸۳۸ همت اعتبار برای ساخت و تکمیل آنها نیاز است
کد خبر : 1679759
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گفت: در حوزه میراث‌فرهنگی هیچ آیین نامه بر زمین مانده ای وجود ندارد اما ۲۷۰۰ پروژه بر زمین مانده در این حوزه وجود دارد که به ۸۳۸ همت اعتبار برای ساخت و تکمیل آنها نیاز است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید رضا صالحی امیری روز شنبه هشتم شهریور ماه در نشست با فعالان گردشگری و صنایع دستی استان با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری هماهنگی کامل بین ما، مجلس و نهادهای قانونی وجود دارد، اظهارداشت: در مجموع ۲۷ اختیار در حوزه میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع دستی را به استانداران تفویض کرده‌ایم و صدور مجوزها تا یک همت بر عهده استانداری‌ها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هاست. 

وی ادامه داد: در گذشته این اختیارات در حد ۸۰ میلیارد تومان بود که این افزایش اختیار نشان دهنده تلاش وزارتخانه برای تسهیل امور این حوزه است و حدود ۹۰ درصد اختیارات برعهده استانداری‌ها می‌باشد. 

وزیر میراث‌فرهنگی در بخش دیگری از سخنانش به تصویب اساسنامه تشکل‌های حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: بعد از یکسال پیگیری آیین نامه این تشکل تهیه و تصویب شده و انتخابات آن نیز به زودی برگزار می‌شود. 

صالحی امیری افزود: استان‌ها تلاش کنند که با شرکت در این انتخابات بتوانند نقش خود را در این حوزه برای تصمیم گیری برجسته کنند. 

وی ادامه داد: تصویب عوارض صفر برای ساخت هتل‌ها و…، معافیت گمرکی صفر برای ورود ۲۰۰ قلم اجناس برای همه سازندگان هتل ها، تصویب و ابلاغ ساخت تاسیسات گردشگری در حاشیه سواحل، رودخانه‌ها وسدها، صدور مجوز برای ساخت مجتمع‌های ترکیبی و پرداخت تسهیلات برای تکمیل طرح‌های دارای ۸۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی بخشی از این مشوق‌ها می‌باشد. 

وزیر میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در بخش دیگری از سخنانش به تلاش‌های استاد لرستان در این زمینه اشاره کرد و گفت: استاندار لرستان، مدیری دلسوز، سخت کوش و باانگیره است و به نقش حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعتقاد کامل دارد. 

وی افزود: البته نمایندگان لرستان در تهران نیز به شدت پیگیر مطالبات این حوزه در وزارتخانه هستند. 

وزیر میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در خصوص وضعیت پروژه‌های بوم گردی و صنایع دستی، اظهارداشت: در این راستا ۱۰۰ همت دولت تخصیص داده که ۶۰ همت آن در اختیار وزارتخانه و ۴۰ همت در اختیار استان هاست که در اختیار بوم گردی ها، کارگاه‌های صنایع دستی و…قرار می‌گیرد. 

صالحی امیری ادامه داد: اگر علاوه براین مبلغ به اعتباری نیاز باشد از محل منابع ملی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش