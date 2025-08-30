وزیر صنعت، معدن و تجارت وارد ایرانشهر شد

به گزارش ایلنا، سیدمحمد اتابک در سفر یک‌روزه به سیستان و بلوچستان، صبح امروز وارد فرودگاه ایرانشهر شد و مورد استقبال منصور بیجار استاندار، فرماندار ایرانشهر و مدیران استان سیستان و بلوچستان قرار گرفت.

افتتاح و بازدید چند طرح اقتصادی و دیدار و گفت و گو با مسوولان و فعالان اقتصادی سیستان و بلوچستان از برنامه های سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به این استان است.

سیستان و بلوچستان به‌عنوان یکی از پهناورترین استان‌های کشور با افغانستان و پاکستان هم مرز بوده و و تنها استانی است که به آب‌های آزاد دسترسی دارد و از این طریق در شاهراه مبادلات اقتصادی کشورهای منطقه قرار گرفته است.

وجود ۲ منطقه آزاد تجاری و صنعتی در شمال و جنوب استان، منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه، چندین پایانه و بازارچه مرزی در این استان و اجرای پروژه‌های زیرساختی مهم و راهبردی مانند راه‌آهن چابهار - زاهدان و بزرگراه چابهار - زاهدان- میلک، سیستان و بلوچستان را دارای موقعیتی ممتاز برای ایفای نقش در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی کرده است.

به گفته جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رییس جمهور تا پایان سال ۱۴۰۵ و با تکمیل پروژه‌های حیاتی، این استان به قطب ترانزیتی جنوب شرق کشور تبدیل خواهد شد.

