خرس به نوجوان ۱۹ ساله در شهرستان کوهرنگ حمله کرد
سرپرست مرکز اورژانس و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی و بهداشتی چهارمحال و بختیاری گفت: نوجوان حادثه‌دیده از حمله خرس در شهرستان کوهرنگ با بالگرد امدادرسانی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اورژانس چهارمحال و بختیاری، نرگس عسگری جمعه شب با اعلام این خبر افزود: به سبب سخت‌گذر بودن منطقه و ضرورت امدادرسانی فوری به این پسر اهل شهرستان کوهرنگ، با هماهنگی مرکز ارتباطات اورژانس و واحد مدیریت حوادث و پایگاه هوایی اورژانس، فرد مصدوم با بالگرد به مرکز استان منتقل شد.

وی تصریح کرد: روستای آیناز در دهستان میان کوه موگویی، بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد و وضع طبیعی این روستا جنگلی واقع در کوهستان است.

 

