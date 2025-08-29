کلنگزنی پروژه بهسازی محور گچساران به چُرام با اعتبار ۳۱۵ میلیاردتومانی
فرماندار شهرستان گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد از کلنگ زنی پروژه بهسازی قطعه سوم محور گچساران به چرام با اعتبار ۳۱۵ میلیاردتومان در ششمین روز از هفته دولت چهاردهم و با حضور مسوولان ارشد استانی، شهرستانی و نماینده این حوزه انتخابیه در مجلس خبرداد.
به گزارش ایلنا، ایوب مقیمی در حاشیه این آئین گفت: بازه زمانی پیش بینی شده برای بهرهبرداری از پروژه بهسازی قطعه سوم محور گچساران به چرام ، بازه ۳۰ ماهه یا همان ۲ و نیم ساله خواهد بود.
وی با بیان اینکه، بهسازی محور شهرستانهای گچساران _ چُرام از طرح های مهم و اثرگذار در توسعه منطقه است، اظهارداشت: قطعه اول این محور بطول هفت کیلومتر به بهرهبرداری رسیده، قطعه دوم در سال ۱۳۹۷ آغاز شد اما بدلیل مشکلات فنی در تونل، نیمهتمام متوقف ماند و اکنون قطعه سوم وارد فاز اجرایی شده است.
مدیر ارشد اجرایی شهرستان گچساران گفت: در این طرح، ۱۷۰ هزار مترمربع خاکبرداری و بیش از ۴۶ هزار و ۱۴۰ مترمکعب خاکریزی انجام خواهد شد و برای تکمیل آن، بیش از چهار هزار و ۶۰۰ مترمکعب بتنریزی و مصرف ۳۴۳ هزار کیلوگرم میلگرد در ابنیه فنی انجام میشود.
مقیمی با تشریح جزئیات این پروژه مهم زیرساختی، خاطرنشان کرد: عملیات زیرسازی پروژه شامل اجرای ۳۴ هزار و ۵۰۰ مترمکعب و پخش ۳۵ هزار و ۵۰۰ تن آسفالت پیشبینی شده است که البته احداث ۱۲ دستگاه ابنیه کوچک و اجرای ۳۷۵ متر طول دیوار حائل برای تکمیل این طرح نیز در دستورکار است.
وی تاکیدکرد که اجرای این طرح، علاوه بر ارتقای ایمنی جادهای، نقش مهمی در کاهش زمان سفر، توسعه مبادلات اقتصادی و بهبود شبکه حملونقل در جنوب استان کهگیلویه و بویراحمد خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، شهرستان گچساران از شهرستانهای ششگانه گرمسیری در استان کهگیلویه و بویراحمد بشمار میرود که با یاسوج مرکز استان حدود ۱۲۰ کیلومتر فاصله دارد.
راه اندازی پروژه های مهم زیرساختی و پروژههای نیمه کاره رها شده از مهم ترین اولویتهای کاری دولتمردان چهاردهم در شهرستان گچساران است.