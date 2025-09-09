ایلنا گزارش میدهد؛
چهارمحال و بختیاری در آستانه بحران بیسابقه آب/ ادامه این روند فاجعهآمیز است
نوع حکمرانی آب در استان اشتباه است
بحران کم آبی و کاهش بارندگی در استان چهارمحال و بختیاری نیازمند توجه ویژه و برنامهریزی دقیق است. مساله فرونشست زمین به عنوان یکی از پیامدهای جدی این بحران و کاهش سطح آبهای زیرزمینی، نیازمند مدیریت صحیح منابع آب و بهینهسازی برداشت آبهای زیرزمینی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، استان چهارمحال و بختیاری که روزگاری به «سرزمین آبها» شهرت داشت، اینک درگیر پیامدهای ویرانگر خشکسالیهای پیاپی و افزایش بیسابقه دمای هوا شده است.
کاهش شدید منابع آبی، قطعی مکرر برق و تنش گرما که منجر به نابودی محصولات کشاورزی شده، باغداران و کشاورزان محلی را با چالشی عظیم مواجه کرده است؛ چالشی که اولویت اصلی آن از «برداشت محصول» به «حفظ جان درختان» تغییر یافته است.
کنشگر و فعال محیط زیست در گفت و گو با خبرنگار ایلنا گفت: برای مقابله با خشکسالی تنها میتوان با مدیریت صحیح، تبعات ناشی از آن را به کمترین حد ممکن رساند.
هومان خاکپور با اشاره به اینکه استان چهارمحال و بختیاری با بحران بی آبی مواجه شده است بیان کرد: نوع حکمرانی آب در استان اشتباه است و استان را با ورشکستگی منابع آبی مواجه کرده است.
وی مهمترین عوامل در خشکسالی را، کاهش میزان بارندگی و مدیریت نادرست آن، برداشتهای بیرویه از آبهای زیر زمینی، توسعه نامناسب اراضی و پایین بودن راندمان آبیاری بیان کرد.
خاکپور گفت: خشکسالی بر معیشت و تولید، تهدید تنوع زیستی، کاهش حیات جانوری، گیاهی و مواجهه اکوسیستمها با ضعف اکولوژیکی اثر گذار است.
وی تصریح کرد: انتقال آب یک رویکرد اشتباه است و مسولان باید به جای انتقال آب و تعریف منابع جدید باید بر روی الگوی مصرف کار کنند.
چهارمحال و بختیاری در آستانه یک فاجعه زیست محیطی و انسانی قرار دارد
نماینده مردم شهرستانهای شهرکرد، سامان، بن و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی هم در ادامه به خبرنگار ایلنا گفت: این استان با وجود دارا بودن یازده درصد از منابع آب شیرین کشور، بهدلیل نداشتن اختیار برای بهرهبرداری صحیح، همواره با چالشهای جدی مواجه بوده است.
احمد راستینه با بیان اینکه هماکنون وضعیت دشتهای این استان بحرانی و ممنوعه بحرانی است، تصریح کرد: این عامل موجب شده تا هیچگونه فرصت سرمایهگذاری مطمئنی در بخشهای کلیدی مانند دامپروری، کشاورزی، صنعت و گردشگری وجود نداشته باشد.
وی به عدم شفافیت در مدیریت آب در استان همجوار انتقاد کرد و خواستار شفافسازی در توزیع منابع آبی و اجرای پروژههای مرتبط شد.
نجات بام ایران نیازمند عزمی ملی است
نماینده مردم شهرستانهای شهرکرد،سامان، بن و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قوانین حقابه و ملی شدن آب، بر ضرورت حفظ حقوق کشاورزان و تأمین نیازهای استانهای کمآب تاکید کرد و افزود: شیوه حکمرانی آب نیاز به اصلاحات جدی دارد و در غیر این صورت کشور با بحرانهای بزرگتری مواجه خواهد شد.
راستینه با پرداختن به چالشهای آب در چهارمحال و بختیاری، اعلام کرد: بحران بیآبی در چهارمحال و بختیاری، یک تهدید جدی برای کشاورزی و باغداری استان محسوب میشود و کاهش بارندگی، برداشت بیرویه از منابع زیرزمینی و عدم مدیریت صحیح منابع آب، باغداران را با چالشهای بزرگی روبرو کرده است.
وی گفت: بحران آب در این استان تنها یک مسئله محلی نیست، بلکه تهدیدی برای امنیت آبی و غذایی بخش بزرگی از کشور محسوب میشود و نجات «بام ایران» از این وضعیت، نیازمند عزمی ملی، مدیریتی جهادی و خردمندانه و تغییر نگرش اساسی در سیاستهای کلان آبی کشور است.
فرونشست زمین؛ زنگ خطر جدی در ۶ دشت ممنوعه
مدیر عامل شرکت آب منطقهای استان چهارمحال و بختیاری هم در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: درسال جاری این استان با ۱.۷ درجه سانتیگراد افزایش دما، رکورددار بیشترین رشد دما در کشور بوده است.
مسلم صادقی با اشاره به بارشها در سال آبی جاری افزود: عمده بارشها از برف به باران تبدیل شدهاند و این تغییر باعث شده آب حاصل از باران بهسرعت تبخیر شده یا به صورت رواناب خارج شود.
وی با اشاره به هشدار درباره وضعیت بحرانی منابع آب زیرزمینی از وجود ۱۱ دشت در استان خبر داد و بیان کرد: ۱۰ دشت در شرایط ممنوعه بحرانی قرار دارند.
صادقی گفت: پدیده فرونشست زمین نیز دشتهای شهرکرد، سفیددشت، بروجن و خانمیرزا را درگیر کرده که در این میان، دشت خانمیرزا بیشترین میزان فرونشست را تجربه میکند.
۲۱ شهر استان با تنش کمی و کیفی آب مواجهاند
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان چهار محال و بختیاری هم در گفت و گو با ایلنا گفت: ۸۵ درصد مصرف آب شرب چهارمحال و بختیاری وابسته به منابع زیرزمینی است و مدیریت منابع آبی استان تنها با کمک دولت، وزارت نیرو، مسئولان استانی و فرهنگسازی میسر خواهد شد.
محمد کریمی افزود: چهارمحال و بختیاری ۱۱ درصد منابع آبی کشور را در اختیار داشت، اما با کاهش جدی منابع مواجه است؛ بهگونهای که ۴۰ درصد نسبت به بلندمدت و ۲۸درصد نسبت به کوتاهمدت کاهش بارشها ثبت شده است.
وی بیان کرد: دمای هوا طی هر دهه حدود یک درجه افزایش یافته و این موضوع موجب کاهش شدید آبخوانها و منابع زیرزمینی شده است.
کریمی ادامه داد: استان دارای ۴۳ شهر است که ۲۱ شهر با تنش کمی و کیفی آب مواجه اند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: از ۷۹۲ روستای تحت پوشش، حدود ۴۰۰ روستا دچار تنش آبی هستند و ۱۳۱ روستا نیز اساساً فاقد تأسیسات آبرسانیاند.
وی گفت: ۱۵۰ روستا به طور کامل با تانکر سیار آبرسانی میشوند و تامین آب استان با ۵۰۰ منبع انجام می شود.
۷۰ درصد چشمههای مناطق حفاظت شده استان حشک شدهاند
مدیر کل سازمان محیط زیست چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: تغییر الگوی بارشها و کاهش منابع آبی، حیات محیط زیست و جوامع انسانی در این استان را با مخاطره مواجه کرده است.
محسن کریمی افزود: با توجه به توپوگرافی خاص منطقه، باران به سرعت از دسترس خارج میشود و این امر منجر به کاهش تغذیه سفرههای زیرزمینی و بحرانی شدن وضعیت آبخوان دشتهای استان شده است. این پدیده همچنین به ایجاد کانونهای داخلی تولید گرد و غبار دامن زده است.
وی بیان کرد: خشکسالی موجب کاهش آب در دسترس حیات وحش، کاهش تولید علوفه در مراتع، کاهش زادآوری حیوانات، افزایش خطر انتقال بیماری از دامهای اهلی به حیات وحش و تعارض بین انسان و حیات وحش به دلیل ورود حیوانات به مزارع و باغات شده است.
کریمی از خشکیدن هفتاد درصد چشمههای مناطق حفاظتشده استان خبر داد و گفت: ۳۰ درصد باقیمانده نیز با کاهش آبدهی بین ۱۰ تا ۹۰ درصدی مواجه هستند. این امر ادامه زندگی برای حیات وحش در این مناطق را بسیار دشوار کرده است.
مدیر کل سازمان محیط زیست چهارمحال و بختیاری همچنین از تشدید آفات و بیماریها در جنگلها و مراتع بر اثر خشکسالی خبر داد و گفت: هماکنون ۴۰ هزار هکتار از جنگلها و ۲۵۰ هزار هکتار از مراتع استان درگیر آفت و بیماری هستند و طغیان حشرات که به آفات تبدیل میشوند، آسیب شدیدی به پوشش گیاهی وارد میکند. همچنین خطر آتشسوزی در جنگلها و مراتع به دلیل خشکی افزایش یافته است.
وی با تأکید بر اینکه این شرایط یک تهدید جدی برای اکوسیستم منحصر به فرد استان است، خواستار اتخاذ اقدامات فوری و مدیریت جامع منابع آب برای مقابله با این بحران شد.
گزارش: راضیه صیادی