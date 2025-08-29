خبرگزاری کار ایران
کُشته و زخمی شدن ۲ نفر در تصادف مرگبار اِل ۹۰ دشترومِ بویراحمد

کُشته و زخمی شدن ۲ نفر در تصادف مرگبار اِل ۹۰ دشترومِ بویراحمد
سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد از مرگ یک نفر و مصدومیت یک نفر دیگر در اثر انحراف خودروی اِل ۹۰ در محور تنگ‌کُناره دهستان دشتروم از توابع شهرستان بویراحمد این استان در غروب امروز هفتم شهریورماه جاری خبرداد.

به گزارش ایلنا از یاسوج، پرویز غفارفرد، در خبر ارسالی به رسانه‌ها گفت: شامگاه امشب، یکدستگاه خودروی اِل ۹۰ در محور تنگ‌کناره دهستان دشتروم از نوابع شهرستان بویراحمد و  قبل از پلیس‌ راه یاسوج ـ شیراز از مسیر خود منحرف شد.

وی افزود: در این حادثه یک نفر در صحنه جان باخت و یک نفر دیگر دچار مصدومیت شد.

سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: پس از تماس با مرکز پیام، تیم‌های اورژانس از پایگاه‌های ۷۴۵ و ۷۰۳ به محل اعزام و اقدامات درمانی اولیه برای مصدوم انجام شد.

غفارفرد افزود: مصدوم حادثه پس از انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی جهت ادامه درمان به بیمارستان شهید جلیل یاسوج منتقل شد.

به گزارش ایلنا، دهستان دشتروم تا یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد حدود ۳۰ کیلومتر فاصله دارد. 

متاسفانه تنگ کُناره از نقاط تصادف خیر در این استان بشمار می‌رود و همواره شاهد کشته شدن تعدادی از رانندگان و مسافران در این نقطه هستیم.

