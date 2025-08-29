کُشته و زخمی شدن ۲ نفر در تصادف مرگبار اِل ۹۰ دشترومِ بویراحمد

به گزارش ایلنا از یاسوج، پرویز غفارفرد، در خبر ارسالی به رسانه‌ها گفت: شامگاه امشب، یکدستگاه خودروی اِل ۹۰ در محور تنگ‌کناره دهستان دشتروم از نوابع شهرستان بویراحمد و قبل از پلیس‌ راه یاسوج ـ شیراز از مسیر خود منحرف شد.

وی افزود: در این حادثه یک نفر در صحنه جان باخت و یک نفر دیگر دچار مصدومیت شد.

سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: پس از تماس با مرکز پیام، تیم‌های اورژانس از پایگاه‌های ۷۴۵ و ۷۰۳ به محل اعزام و اقدامات درمانی اولیه برای مصدوم انجام شد.

غفارفرد افزود: مصدوم حادثه پس از انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی جهت ادامه درمان به بیمارستان شهید جلیل یاسوج منتقل شد.

به گزارش ایلنا، دهستان دشتروم تا یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد حدود ۳۰ کیلومتر فاصله دارد.

متاسفانه تنگ کُناره از نقاط تصادف خیر در این استان بشمار می‌رود و همواره شاهد کشته شدن تعدادی از رانندگان و مسافران در این نقطه هستیم.

