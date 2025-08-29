خبرگزاری کار ایران
فرمانده انتظامی شهرستان شیراز:

علت درگیری مقابل باغی در بلوار چمران اختلاف ملکی بود

علت درگیری مقابل باغی در بلوار چمران اختلاف ملکی بود
فرمانده انتظامی شهرستان شیراز گفت: پرونده عوامل درگیری و تهدید روز گذشته در کوچه ۴۸ بلوار چمران، به مرجع قضایی ارسال شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان بیان کرد: در پی اعلام خبری به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰  مبنی بر تهدید و درگیری دسته جمعی جلو یک باغ در کوچه ۴۸ بلوار چمران و انتشار فیلم این درگیری در فضای مجازی، بلافاصله بررسی ابعاد موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی با حضور در محل و در بررسی های تکمیلی مطلع شدند که درگیری به خاطر اختلاف ملکی طرفین دعوا با یکدیگر بوده است.

سرهنگ زراعتیان با بیان اینکه پرونده طرفین درگیری برای رسیدگی و صدور دستور به مرجع قضایی ارسال شده است، گفت: برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی قرار داشته و برابر قانون و به شدت برخورد خواهد شد. 

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز از شهروندان خواست، اخبار را از منابع خبری موثق و رسمی پیگیری کرده و به هر محتوایی که در شبکه های اجتماعی یا گروه های مجازی منتشر می شود اعتماد نکنند.

 

