علت درگیری مقابل باغی در بلوار چمران اختلاف ملکی بود

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان بیان کرد: در پی اعلام خبری به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تهدید و درگیری دسته جمعی جلو یک باغ در کوچه ۴۸ بلوار چمران و انتشار فیلم این درگیری در فضای مجازی، بلافاصله بررسی ابعاد موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی با حضور در محل و در بررسی های تکمیلی مطلع شدند که درگیری به خاطر اختلاف ملکی طرفین دعوا با یکدیگر بوده است.

سرهنگ زراعتیان با بیان اینکه پرونده طرفین درگیری برای رسیدگی و صدور دستور به مرجع قضایی ارسال شده است، گفت: برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی قرار داشته و برابر قانون و به شدت برخورد خواهد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز از شهروندان خواست، اخبار را از منابع خبری موثق و رسمی پیگیری کرده و به هر محتوایی که در شبکه های اجتماعی یا گروه های مجازی منتشر می شود اعتماد نکنند.

