رئیس اورژانس استان خبر داد:
یک کشته و 11 مصدوم در 2 سانحه جادهای استان قزوین
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان قزوین از کشته شدن یک نفر و مصدومیت 11 نفر دیگر در اثر وقوع 2 سانحه جادهای در آزادراه قزوین-تهران و محور بویینزهرا-اشتهارد خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، یوسف اکبری از وقوع یک سانحه رانندگی در محور بوئینزهرا – اشتهارد خبر داد و گفت: در پی این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد و شش نفر دیگر مصدوم شدند.
وی اضافه کرد: این حادثه در ساعت 18:15 روز 6 شهریور در مسیر اشتهارد به بوئینزهرا بعد از روستای فتحآباد رخ داد. در این سانحه یک دستگاه خودروی سمند واژگون شد.
اکبری با اشاره به جزئیات این مأموریت گفت: بلافاصله پس از اعلام حادثه، دو دستگاه آمبولانس از پایگاه جادهای بوئینزهرا و پایگاه شهری بوئینزهرا به محل اعزام شدند که متاسفانه در بررسی اولیه، فوت یک خانم 60 ساله در محل توسط تیمهای اورژانس تأیید شد.
وی ادامه داد: شش مصدوم دیگر این حادثه پس از اقدامات درمانی پیشبیمارستانی، به بیمارستان امیرالمومنین شهرستان بوئینزهرا منتقل شدند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و فوریتهای پزشکی استان همچنین از وقوع سانحه رانندگی دیگری خبر داد و گفت: برخورد دو دستگاه خودروی پراید و تیبا در محور قزوین به تهران پیش از پل زیاران منجر به مصدومیت پنج نفر شد.
اکبری افزود: این حادثه در ساعت 19:55 شامگاه پنجشنبه رخ داد و با اعلام گزارش به اورژانس 115 استان، بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس ناصرآباد به محل حادثه اعزام شد.
وی ادامه داد: کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه، اقدامات درمانی را برای مصدومان انجام دادند که بر اساس ارزیابی اولیه، سه نفر از آسیبدیدگان بهصورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند و دو نفر برای دریافت مراقبتهای تخصصی بیشتر، به بیمارستان رازی قزوین منتقل شدند.