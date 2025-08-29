خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بسته شدن پرونده نزاع دسته‌جمعی در دزفول با صلح و سازش

بسته شدن پرونده نزاع دسته‌جمعی در دزفول با صلح و سازش
کد خبر : 1679551
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس دادگستری دزفول گفت: نزاع گسترده و دسته جمعی در این شهرستان باتلاش اعضای شورای حل اختلاف پایان یافت و آرامش و امنیت به منطقه بازگشت.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مصطفی آباد با اشاره به پایان یک نزاع گسترده دسته‌جمعی در دزفول، اظهار کرد: با حضور به موقع کارگروه ویژه رسیدگی به پرونده‌های مهم (نزاع دسته‌جمعی)، آرامش و امنیت به منطقه بازگشت.

وی افزود: این حادثه در سال ۱۴۰۲ رخ داده بود و منجر به ایراد ضرب و جرح، تیراندازی و تخریب عمدی منازل و ادوات کشاورزی شد و حدود ۲۵ نفر در آن شرکت داشتند.

آباد می‌گوید: با تلاش همکاران در شعبه ۸ از مجتمع عدالت شورای حل اختلاف شهرستان دزفول و همکاری مدیر یکی از دفاتر خدمات قضایی الکترونیک، همچنین حضور به موقع صلح یاران و معتمدین، از جنبه خصوصی جرم، شاکیان با اعلام رضایت بی‌قید و شرط زمینه پایان این پرونده را فراهم کردند.

رئیس دادگستری دزفول ادامه داد: درخصوص جنبه عمومی جرم نیز روند رسیدگی در حال اجرا بوده و دستگاه قضایی ضمن برخورد قانونی با عاملان، تلاش کرده است با رویکرد اصلاح ذات‌البین و برقراری صلح و سازش، زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی را فراهم کند.

وی در پایان ضمن قدردانی از دادستان این شهرستان، همکاران قضایی و رئیس و قضات شعبه پنج کیفری استان خوزستان مستقر در شهرستان دزفول، تصریح کرد: همکاری، تلاش شبانه‌روزی و حضور به‌موقع تیم کارگروه تخصصی ویژه نزاع و پرونده‌های مهم موجب شده تا این پرونده سنگین با کمترین تنش اجتماعی و زمان ممکن به نتیجه برسد و امنیت در منطقه برقرار شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش