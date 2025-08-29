به گزارش ایلنا از خوزستان، مصطفی آباد با اشاره به پایان یک نزاع گسترده دسته‌جمعی در دزفول، اظهار کرد: با حضور به موقع کارگروه ویژه رسیدگی به پرونده‌های مهم (نزاع دسته‌جمعی)، آرامش و امنیت به منطقه بازگشت.

وی افزود: این حادثه در سال ۱۴۰۲ رخ داده بود و منجر به ایراد ضرب و جرح، تیراندازی و تخریب عمدی منازل و ادوات کشاورزی شد و حدود ۲۵ نفر در آن شرکت داشتند.

آباد می‌گوید: با تلاش همکاران در شعبه ۸ از مجتمع عدالت شورای حل اختلاف شهرستان دزفول و همکاری مدیر یکی از دفاتر خدمات قضایی الکترونیک، همچنین حضور به موقع صلح یاران و معتمدین، از جنبه خصوصی جرم، شاکیان با اعلام رضایت بی‌قید و شرط زمینه پایان این پرونده را فراهم کردند.

رئیس دادگستری دزفول ادامه داد: درخصوص جنبه عمومی جرم نیز روند رسیدگی در حال اجرا بوده و دستگاه قضایی ضمن برخورد قانونی با عاملان، تلاش کرده است با رویکرد اصلاح ذات‌البین و برقراری صلح و سازش، زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی را فراهم کند.

وی در پایان ضمن قدردانی از دادستان این شهرستان، همکاران قضایی و رئیس و قضات شعبه پنج کیفری استان خوزستان مستقر در شهرستان دزفول، تصریح کرد: همکاری، تلاش شبانه‌روزی و حضور به‌موقع تیم کارگروه تخصصی ویژه نزاع و پرونده‌های مهم موجب شده تا این پرونده سنگین با کمترین تنش اجتماعی و زمان ممکن به نتیجه برسد و امنیت در منطقه برقرار شود.

