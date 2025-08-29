در جاده کرج_چالوس حادث شد؛
درگذشت گوینده و سردبیر خبر صدا و سیمای مرکز البرز در سانحه رانندگی
حسین زندینیا، گوینده و سردبیر باسابقه خبر صدا و سیمای مرکز البرز، بر اثر سانحه رانندگی در جاده کرج_چالوس درگذشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، حسین زندینیا از گویندگان و سردبیران پرتلاش صدا و سیمای مرکز استان البرز شب گذشته در اثر سانحه رانندگی در محور جاده کرج_چالوس جان خود را از دست داد.
شنیده ها حاکی از آن است که یک دستگاه خودروی ٢٠۶ هنگام سبقت در مقابل قسمت تعریض شده جاده کرج-چالوس(مقابل رستوران میرزایی)، با حسین زندینیا برخورد کرده و متواری میشود.
زندینیا سالها در عرصه خبر و رسانه فعالیت داشت و با صدای گرم و بیان شفاف خود، بهویژه در بخشهای خبری رادیو و تلویزیون استانی و همچنین رادیو پیام، نزد مردم البرز چهرهای آشنا و محبوب بود.
همکاران او در صدا و سیما و جامعه رسانهای استان البرز از این ضایعه بهشدت متأثر شده و فقدان این گوینده خبری را خسارتی بزرگ برای عرصه رسانهای البرز میدانند.
زمان و مکان مراسم تشییع و خاکسپاری مرحوم حسین زندینیا متعاقباً اعلام خواهد شد.