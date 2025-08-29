دلایل عدم افتتاح قطعه ۷ آزادراه شیراز-اصفهان / وزارت راه و شهرسازی خلف وعده کرد

به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی در این رابطه اظهار داشت: طبق توافق قبلی با وزارت راه و شهرسازی مقرر شده بود که افتتاح قطعه ۷ آزادراه شیراز-اصفهان با کلنگ زنی قطعه یک آزادراه شیراز بوشهر همراه شود که متاسفانه با خلف وعده وزارت راه و شهرسازی مواجه شد.

وی در تشریح دلایل این خلف وعده نیز گفت: ظاهرا وزارت راه و شهرسازی می بایست ۷۰ درصد در ساخت این آزاد راه مشارکت می کرد و ۳۰ درصد باقی مانده نیز توسط وزارت دفاع انجام می شد اما وزارت راه و شهرسازی ۵۰ درصد کار را قبول کرده است و این در حالی است که پیش از این توافق ۷۰ و ۳۰ درصدی مابین دو وزارتخانه مورد پذیرش قرار گرفته بود.

عزیزی ادامه داد: از آنجا که افتتاح قطعه یک آزادراه شیراز_ بوشهر برای نمایندگان شیراز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود، این اقدام وزارت راه و شهرسازی مورد اعتراض شدید قرار گرفت و به همین دلیل افتتاح قطعه ۷ آزادراه شیراز-اصفهان نیز انجام نشد.

وی گفت: طبق توافق قبلی مسوولان وزارت راه و شهر سازی می بایست تعهدات خود را تمام و کمال انجام دهند لذا موضوع به وزیر مربوطه گوشزد شده است و در آینده نزدیک با رفع موانع، شاهد کلنگ زنی قطعه یک آزادراه شیراز_ بوشهر خواهیم بود.

