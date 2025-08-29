مهار آتشسوزی گسترده در انبار تولید فیلتر در شیراز
رئیس سازمان آتشنشانی شیراز از مهار آتشسوزی گسترده در یک انبار تولید فیلتر در شهرک صنعتی بزرگ شیراز خبر داد.
به گزارش ایلنا، هادی عیدیپور گفت: ساعت ۱۷:۳۲، شش شهریور پس از تماس با سامانه ۱۲۵، تیمهای عملیاتی از ایستگاههای ۱۶، ۱۸، ۱۷، ۳، ۱۳، ۵ و ۱۵ به همراه ۹ دستگاه خودروی اطفایی سنگین و نیمهسنگین، تریلی آبرسان و خودروی حامل دستگاههای تنفسی به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: این آتشسوزی در یک سوله ۳۵۰ متری تولید فیلتر صنعتی رخ داده بود که بهطور کامل شعلهور شده بود.
عیدیپور افزود: این آتشسوزی بسیار گسترده بود، اما آتشنشانان با سرعت عمل بالا و با استفاده از لولههای آب پرفشار از سرایت آتش به سولههای اطراف جلوگیری کردند.
خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت و علت آن توسط کارشناسان در حال بررسی است.