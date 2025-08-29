سرهنگ مهدی مهدوی کیا در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در بروجرد اظهار داشت: متاسفانه مشاهده شده که در برخی از مراسمات، مردم شادی خود را به طریقی نشان می‌دهند که زیبنده شهر فرزانگان نیست، و ابراز احساسات خود را در مراسم جشن و شادی و عروسی با استفاده از تیر اندازی نشان می‌دهند که این عمل ناپسند و خشن، منجر به ایجاد صحنه‌های دلخراش و مرگ عزیزان شان می‌شود.

وی افزود: حمل و استفاده از سلاح غیرمجاز و تیراندازی در مراسمات، جرم بوده و با عاملان آن برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

سرهنگ مهدوی کیا با اشاره به حمل و استفاده سلاح مجاز خاطر نشان کرد: حمل و استفاده از سلاح مجاز نیز مثل سلاح غیرمجاز در مراسمات و اقدام به تیراندازی، جرم محسوب می‌شود و با هماهنگی مراجع قضایی با عاملان آن برخورد قانونی و قاطع خواهد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد تاکید کرد: از صاحبان و برگزارکنندگان مراسمات در شهرستان بروجرد تقاضا می‌شود ضمن رعایت قوانین و احترام به آن، همکاری لازم را با پلیس داشته باشند تا خدای ناخواسته شادی به غم و عزا تبدیل نشود و پیگرد قضایی متوجه آنان نگردد.

سرهنگ مهدوی کیا در پایان بیان داشت: هیچ‌گونه اغماضی در این زمینه صورت نخواهد گرفت چرا که امنیت و آرامش مردم، خط قرمز پلیس است.

انتهای پیام/