آب آشامیدنی پایدار به چهار روستای منطقه الموت غربی قزوین رسید

همزمان با هفته دولت و به پاسداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر ، پروژه های تامین آب آشامیدنی چهار روستای فلار، کاکوهستان، کنگرین و سیمیار دشت از توابع بخش الموت غربی شهرستان قزوین افتتاح و مورد بهره برداری رسمی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، همزمان با هفته دولت و به پاسداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر ، پروژه های تامین آب آشامیدنی چهار روستای فلار، کاکوهستان، کنگرین و سیمیار دشت از توابع بخش الموت غربی شهرستان قزوین عصر امروز افتتاح و مورد بهره‌برداری رسمی قرار گرفت.

فرماندار قزوین در مراسم افتتاح این طرح ها گفت: اجرای این طرح ها در راستای تحقق شعار ملی "ایران آباد" صورت گرفته و موجب رفع محرومیت و کم آبی در این روستاها می شود.

سیاوش طاهرخانی به مساله جنگ تحمیلی 12 روزه اشاره کرد و تامین آب آشامیدنی مورد نیاز مردم در خلال روزهای جنگ و تحریم مساله ای است که به طور مطلوبی صورت پذیرفته و قابل تقدیر است.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان قزوین نیز در این مراسم گفت: تامین آب این چهار روستا در قالب 7 پروژه عمرانی با هزینه ای بالغ بر 80 میلیارد ریال صورت گرفته و 750 نفر از جمعیت روستایی این روستاها را پوشش می دهد.

حسین حیدری شرح عملیات اجرا شده را نیز شامل احداث دو مخزن ذخیره 50 مترمکعبی، حفر یک حلقه چاه، احداث 3 کیلومتر خط انتقال و بالاخره احداث 2 ایستگاه پمپاژ برشمرد.

وی در پایان از اهالی روستاها خواست تا در مصرف آب صرفه جویی کنند تا آیندگان نیز از این نعمت الهی برخوردار شوند.

گفتنی است در هفته دولت 1404 ، شرکت آب و فاضلاب استان قزوین 34 پروژه شهری و روستایی با اعتباری بالغ بر 397 میلیارد تومان را در سطح استان افتتاح خواهد کرد و در هفته گذشته نیز با حضور وزیر نیرو بیش از 1475 میلیارد تومان پروژه در بخش آب و فاضلاب افتتاح شد.  

