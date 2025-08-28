به گزارش ایلنا، سید عباس صالحی، در مراسم رونمایی از مجسمه آرش کمانگیر گفت: ایران سرزمینی سرشار از اسطوره‌های به‌یادماندنی است. ملتی که اسطوره داشته باشد، رویا دارد و ملتی که رویا داشته باشد، امید به آینده خواهد داشت.

صالحی با اشاره به شخصیت آرش کمانگیر، او را نمادی از فداکاری، شجاعت، میهن‌دوستی و آزادگی دانست و تأکید کرد: یادآوری چنین چهره‌هایی می‌تواند نسل جوان را با میراث فرهنگی ایران پیوند دهد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد و سازندگان اثر هنری مربوطه افزود:شناخت قهرمانان معاصر همچون شهید قاسم سلیمانی، بدون توجه به ریشه‌های عمیق تاریخی و اسطوره‌ای ملت ایران، امکان‌پذیر نیست.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با نصب تندیس‌ها و آثار ماندگار، اسطوره‌های ایرانی بیش از پیش در زندگی روزمره مردم حضور یابند و الهام‌بخش نسل‌های آینده باشند.

