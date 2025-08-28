خبرگزاری کار ایران
رونمایی از مجسمه آرش کمانگیر در کرمان/تأکید وزیر فرهنگ بر نقش اسطوره‌ها در هویت ایرانی

رونمایی از مجسمه آرش کمانگیر در کرمان/تأکید وزیر فرهنگ بر نقش اسطوره‌ها در هویت ایرانی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در مراسم رو نمایی از مجسمه آرش کمانگیر، بر جایگاه اسطوره‌ها در شکل‌گیری هویت ملی ایران تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، سید عباس صالحی، در مراسم رونمایی از مجسمه آرش کمانگیر گفت: ایران سرزمینی  سرشار از اسطوره‌های به‌یادماندنی است. ملتی که اسطوره داشته باشد، رویا دارد و ملتی که رویا داشته باشد، امید به آینده خواهد داشت.

صالحی با اشاره به شخصیت آرش کمانگیر، او را نمادی از فداکاری، شجاعت، میهن‌دوستی و آزادگی دانست و تأکید کرد: یادآوری چنین چهره‌هایی می‌تواند نسل جوان را با میراث فرهنگی ایران پیوند دهد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد و سازندگان اثر هنری مربوطه افزود:شناخت قهرمانان معاصر همچون شهید قاسم سلیمانی، بدون توجه به ریشه‌های عمیق تاریخی و اسطوره‌ای ملت ایران، امکان‌پذیر نیست.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با نصب تندیس‌ها و آثار ماندگار، اسطوره‌های ایرانی بیش از پیش در زندگی روزمره مردم حضور یابند و الهام‌بخش نسل‌های آینده باشند.

 

هتل کیش