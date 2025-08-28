به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در مراسم بهره‌برداری همزمان 27 نیروگاه خورشیدی به میزان 40 مگاوات با اعتباری بالغ بر 12 هزار میلیارد ریال در استان مرکزی که به صورت نمادین در نیروگاه خورشیدی 270 مگاواتی متانول کاوه شهرستان ساوه با حضور وزیر کشور انجام شد، افزود: با هدف‌گذاری تولید 5000 مگاوات انرژی خورشیدی در استان مرکزی در تلاش هستیم باری از دوش کشور برای رفع ناترازی‌های انرژی برداریم.

وی به موضوع واگذاری زمین برای ایجاد 5000 مگاوات نیروگاه خورشیدی اشاره کرده و ادامه داد: واگذاری زمین و مجوزها در استان مرکزی به طور جدی پیگیری شده و واگذاری زمین ظرف 10 روز انجام می‌شود. در این راستا برای هر شهرستان متناسب با ظرفیت‌هایی که در اتصال به شبکه دارند، احداث نیروگاه خورشیدی هدف‌گذاری شده است. بر این اساس تصمیم گرفتیم متکی بر امکانات درونی استان، موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر را پیگیری کنیم.

مجوز 3000 مگاوات تولید انرژی خورشیدی از سوی ساتبا صادر شده است

استاندار مرکزی با بیان اینکه مجوز ایجاد و راه‌اندازی 3000 مگاوات تولید انرژی خورشیدی از سوی ساتبا صادر شده است، اظهار داشت: این پروژه در قالب 11 برنامه پیگیری می‌شود که از جمله آنها تولید برق خورشیدی در ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان، راه‌اندازی نیروگاه‌های 3 مگاواتی ساتبا، راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی در منازل مددجویان بهزیستی و کمیته امداد و همچنین خرید تضمینی برق خورشیدی است.

زندیه‌وکیلی به مهمترین دلایلی که سرمایه‌گذاران را ترغیب می‌کند در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان مرکزی ورود کنند اشاره داشته و تصریح کرد: به دلیل اینکه این استان از پیش از انقلاب در مسیر ترانزیت برق شمال به جنوب کشور واقع شده، مهمترین پست‌ها و شبکه انتقال نیرو در این استان قرار دارد و ظرفیت استان 7000 مگاوات است. نزدیکی به محل مصرف نیز یک مزیت برای استان است و این مزایا موجب شده تا سرمایه‌گذاران تمایل داشته باشند در این منطقه سرمایه‌گذاری کنند.

وی بیان داشت: بیشترین بازدهی پنل‌های خورشیدی کشور در استان مرکزی اتفاق می‌افتد، به علت آنکه زاویه نور خورشید مناسب است و دمای هوا نیز شرایط مناسبی را در این حوزه ایجاد کرده است. با بهره‌برداری از پروژه‌های بهره‌برداری شده در حوزه انرژی خورشیدی در استان مرکزی 216 مگاوات انرژی خورشیدی تحویل شبکه خواهد شد که بیش از 20 درصد انرژی خورشیدی تولیدی در کشور است. این میزان تا پایان سال جاری تا 500 مگاوات افزایش خواهد یافت.

اقدامات تشویقی برای ترغیب مردم در راستای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی

استاندار مرکزی به اقدامات تشویقی که برای ترغیب مردم در راستای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی در نظر گرفته شده اشاره داشته و تأکید کرد: از ابتکارات استان این است که مصوب کردیم افرادی که نیروگاه خورشیدی خانگی احداث کنند 5 درصد سطح اشغال آنها افزایش پیدا می‌کند که این اقدام استان، تشویقی برای ترغیب مردم به ساخت نیروگاه‌های خورشیدی خانگی است. خیرین مدرسه‌ساز نیز تشویق شدند که نیروگاه خورشیدی به مدارس اهداء کنند که درآمد آن صرف مدرسه بشود.

زندیه‌وکیلی با تأکید بر اینکه قطعی برق و ناترازی انرژی بزرگترین ضربه را به تولید و اقتصاد و کشاورزی می‌زند، ابراز داشت: برق مصرفی استان مرکزی 1800 مگاوات است و در زمان پیک مصرف به 2000 مگاوات می‌رسد. در استان مرکزی که یک استان تولیدی است، 85 درصد برق استان در حوزه‌های اقتصادی و تولیدی و کشاورزی مصرف می‌شود و 25 درصد دیگر در حوزه خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالی که این شاخص در تهران 67 درصد است.

