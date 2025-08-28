به گزارش ایلنا از اصفهان، حسین سیمایی صراف در این مراسم که با استاندار اصفهان، شهردار شهر اصفهان، جمعی از مسوولان استانی و شهری و همچنین رانندگان همراه بود، گفت: زمین در معرض مخاطرات بسیار جدی ناشی از دستکاری‌های بشر قرار گرفته و یکی از منابع اصلی آلاینده، سوخت خودروها است.

وی افزود: صنعت و فناوری اگرچه آسایش به ارمغان آورده، اما از سوی دیگر اکوسیستم را بر هم زده و آلودگی‌های فراوانی ایجاد کرده که آب، زمین و انرژی‌ها را در معرض خطر قرار داده است.

وزیر علوم با بیان اینکه در مدیریت و حکمرانی علمی برای استفاده از طبیعت نیز کوتاهی کرده‌ایم، اظهار کرد: یکی از منابع آلاینده مهم، سوخت و ناوگان فرسوده حمل‌ونقل است.

وی ادامه داد: دیدن تاکسی‌های ۲۰ یا ۳۰ ساله که هنوز در شهر تردد می‌کنند، بسیار ناراحت‌کننده است؛ هم برای راننده‌ای که در زمستان و تابستان با مشقت امرار معاش می‌کند و هم برای شهروندانی که از آلودگی آن متأثر می‌شوند.

سیمایی صراف ورود تاکسی‌های پاک و برقی جدید به ناوگان اصفهان را «قدمی مبارک» خواند و از همه مدیران استانی، شهری و مدیران سابق که در این موفقیت نقش داشتند، تشکر کرد.

وزیر علوم ابراز امیدواری کرد به زودی شاهد روزی باشیم که مردم به حق مسلم خود، یعنی دسترسی به ناوگان حمل‌ونقل سالم، پاک و راحت، دست یابند و رانندگان نیز بتوانند در شغلی آبرومندانه، با اخلاق و رفتاری متمدنانه، خدمتی عام‌المنفعه به هموطنان ارائه دهند.

در این مراسم وزیر علوم به طور نمادین کلید ۱۰ تاکسی را تحویل رانندگان داد.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری در راستای تداوم مسیر خدمت رسانی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای و به مناسبت هفته دولت به اصفهان سفر کرده است.

