سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد:

یک مرگ و ۱۰ مصدوم نتیجه ۲ تصادف در گچساران و دنا

سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد از وقوع ۲ سانحه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان و یک فوتی و ۱۰ مصدوم در این سوانح خبرداد.

به گزارش ایلنا از یاسوج، پرویز غفارفرد گفت:  در نخستین حادثه که ساعت ۱۳:۰۹ بر اثر انحراف سمند در محور گچساران، نرسیده به آبریگون رخ داد، سه نفر مصدوم و یک نفر در دم جان باخت.

وی افزود: تیم‌های عملیاتی پایگاه‌های شهری یکم و سوم   بلافاصله در محل حاضر شدند و مصدومان پس از اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان شهید رجایی گچساران انتقال یافتند.

سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: دومین حادثه نیز ساعت ۱۷:۱۳ در دو راهی روستای توت نده بدلیل برخورد ۲ دستگاه پژو ۴۰۵ اتفاق افتاد که در این سانحه، هفت نفر مصدوم شدند که همگی هوشیار و در وضعیت پایدار قرار داشتند.

غفارفرد گفت: از این تعداد، چهار مصدوم با کد عملیاتی ۷۲۲ و ۲ مصدوم با کد ۷۳۰ به بیمارستان شهید جلیل یاسوج انتقال یافتند و یک مصدوم نیز پس از درمان سرپایی، در محل، رضایت ترخیص گرفت.

 

انتهای پیام/
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
