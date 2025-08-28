خبرگزاری کار ایران
فرمانده انتظامی خنج خبر داد؛

تخریب درب ستاد فرماندهی و دستگیری متهم

فرمانده انتظامی خنج از دستگیری فردی خبر داد که اقدام به تخریب درب ستاد فرماندهی این شهرستان‌ کرده بود.

به گزارش ایلنا، سرهنگ حسین اکبرپور در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی دستگیری ۲ نفر از اتباع بیگانه فاقد مجوز در یک کارگاه بلوک زنی و متعاقب آن بامداد امروز ششم شهریورماه فردی با یک دستگاه لودر به درب ستاد فرماندهی مراجعه و اقدام به تخریب آن می‌کند.

وی افزود: ماموران انتظامی سریعا راننده متخلف به همراه هر دو برادرانش (مالکان کارگاه بلوک زنی) که در همان مکان بودند را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خنج با بیان اینکه لودر مذکور روانه پارکینگ شد، تصریح کرد: متهمان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا معرفی شد

 

هتل کیش