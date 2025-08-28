ایران نباید مشکلاتی از جنس ناترازی انرژی داشته باشد

به گزارش خبرنگار ایلنا، اسکندر مؤمنی در مراسم بهره‌برداری همزمان 27 نیروگاه خورشیدی به میزان 40 مگاوات با اعتباری بالغ بر 12 هزار میلیارد ریال در استان مرکزی که به صورت نمادین در نیروگاه خورشیدی 270 مگاواتی متانول کاوه شهرستان ساوه انجام شد، افزود: با توجه به اینکه انرژی به ویژه برق، محور و مبنای توسعه هر کشوری به شمار می‌رود، کشور ایران نباید با مشکلاتی همانند ناترازی انرژی مواجه باشد.

وی ادامه داد: نباید به خاطر ناترازی برق، تولید در حوزه صنعت و کشاورزی با اختلال مواجه شود. نباید استفاده از نیروی برق به شبکه سراسری متکی باشد و با ایجاد یک اختلال، بخش تولید با مشکل مواجه شود. بلکه باید با فناوری نوین و انرژی‌های تجدیدپذیر به گونه‌ای برنامه‌ریزی و عمل کرد که همواره برق در دسترس باشد، چرا که هزینه آن تنها هزینه نصب اولیه و باطری برای ذخیره است.

لازم است با بهره‌برداری بهینه از منابع موجود چالش‌ها را مرتفع کنیم

وزیر کشور اظهار داشت: لازم است با بهره‌برداری بهینه از منابع موجود، این چالش‌ها را مرتفع کنیم و راه را برای آینده‌ای درخشان هموار سازیم. حتی اگر فناوری لازم برای استحصال تمامی انرژی‌های فسیلی موجود را داشته باشیم اجازه استفاده از تمامی انرژی‌های فسیلی به عنوان میراث مشترک آیندگان را نداریم و باید به سمت انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر برویم. انرژی تجدیدپذیر خورشیدی یک نعمت بی‌پایان است که هزینه آن تنها در حوزه راه‌اندازی است و باید از آن استفاده کرد.

مؤمنی تصریح کرد: خوشبختانه رویکرد کشور در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر به خصوص انرژی خورشیدی، حرکت با سرعت و قوت رو به جلوست. در این راستا تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور بیش از اینکه دولتی باشد، باید به دست بخش خصوصی اجرایی شود. سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر حتماً بازگشت سرمایه خواهد داشت. وظیفه دولت ایجاد بستری مناسب برای سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و تولیدکنندگان است.

وی به حمایت‌های دولت در راستای ایجاد و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی اشاره کرده و بیان داشت: باید برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و تولیدکنندگان موانع تولید را برطرف کرده و تسهیلات لازم را فراهم کنیم. اگر به درستی به ظایف خود عمل کنیم، سرمایه‌گذاران نباید نگرانی و دغدغه‌ای در زمینه تولید داشته باشند. دولت و رئیس‌جمهور مصمم به رفع موانع تولید و ایجاد تسهیلات لازم برای ایجاد و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی هستند.

رویکرد دولت ایجاد نیروگاه خورشیدی در حوزه بزرگ‌مقیاس‌ها، کوچک‌مقیاس‌ها و سلولی است

وزیر کشور به رویکردی که دولت در حوزه راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی در ابعاد متعدد دارد اشاره داشته و تأکید کرد: رویکرد دولت در بخش ایجاد نیروگاه خورشیدی، در حوزه بزرگ‌مقیاس‌ها، کوچک‌مقیاس‌ها و سلولی است. در این راستا از سرمایه‌گذاران درخواست می‌شود در حوزه تولید انرژی‌های خورشیدی، شبکه‌ای و سلولی فعالیت کنند. این اقدامات، بسیاری از مشکلات را در مقیاس‌های کوچک برطرف خواهد کرد.

مؤمنی ابراز داشت: در مناطقی مانند استان مرکزی به دلیل نوع تابش خورشید و آب و هوای مناسب، راندمان تولید انرژی تجدیدپذیر بالا می‌رود. استان مرکزی استانی پیشرو در حوزه ایجاد و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی است و امیدواریم طبق برنامه زمان‌بندی بتوان 5000 مگاوات را تولید و وارد مدار کرد. فرش قرمز را باید زیر پای سرمایه‌گذاران به عنوان مجاهدان خط تولید و کارآفرینی و اشتغال پهن کنیم. آنها سربازان خط مقدم این عرصه هستند و باید موانع را از پیش پای آنها برداریم.

وی اضافه کرد: واگذاری زمین در استان مرکزی برای راه‌اندازی نیروگاه تجدیدپذیر به کمتر از 10 روز رسیده است و این یک اقدام ارزشمند است. هدف‌گذاری تولید 5000 مگاوات انرژی خورشیدی ظرف مدت 3 سال در استان، اقدان ارزشمندی است و تا امروز افزون بر 200 مگاوات وارد مدار می‌شود. در این ‌واحد تولیدی، 270 مگاوات هدف‌گذاری شده که بخشی از آن مورد بهره‌برداری قرار گرفته و براساس زمانبندی به بهره‌برداری می‌رسد که خدمتی بزرگ به کشور است.

