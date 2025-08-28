معاون رییسجمهور:
چهارمحال و بختیاری از اولویتهای سفرهای استانی دولت است
معاون رییسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به دستور مستقیم رییسجمهور برای سفر به چهارمحال و بختیاری، بر عزم دولت برای خدمترسانی و رفع مشکلات این استان تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالکریم حسینزاده امروز در دیدار با نماینده ولیفقیه در استان اظهار داشت: به دستور رییسجمهور موظف شدم در این استان حضور یابم و حتی بدون این دستور نیز، چهارمحال و بختیاری از استانهای اولویتدار برای سفر بود.
وی هدف از این سفر دوروزه را بازدید میدانی، بررسی نظام مسائل استان و خدمترسانی به مردم عنوان کرد و افزود:امیدوارم حضور ما و فعالیتهای دولت، اعتماد بیشتر مردم را جلب کرده و منجر به خیر و برکت برای آنان شود.
معاون رییسجمهور بازدید مستقیم از شهرستانها و گفتوگو با مردم را عامل کلیدی در تصمیمگیریهای دقیقتر دانست و خاطرنشان کرد: در این دو روز از فرصتها و ظرفیتهای استان بهره خواهیم برد تا گامهای مثبتی برای رفع مشکلات و تقویت مسیر توسعه برداریم.
حسینزاده تصریح کرد:خوشبختانه همبستگی و انسجام اجتماعی میان اقوام این استان در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد و این موضوع مایه افتخار است.