معاون رییس‌جمهور:

چهارمحال و بختیاری از اولویت‌های سفرهای استانی دولت است

چهارمحال و بختیاری از اولویت‌های سفرهای استانی دولت است
معاون رییس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به دستور مستقیم رییس‌جمهور برای سفر به چهارمحال و بختیاری، بر عزم دولت برای خدمت‌رسانی و رفع مشکلات این استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالکریم حسین‌زاده امروز در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان  اظهار داشت: به دستور رییس‌جمهور موظف شدم در این استان حضور یابم و حتی بدون این دستور نیز، چهارمحال و بختیاری از استان‌های اولویت‌دار برای سفر بود.

وی هدف از این سفر دوروزه را بازدید میدانی، بررسی نظام مسائل استان و خدمت‌رسانی به مردم عنوان کرد و افزود:امیدوارم حضور ما و فعالیت‌های دولت، اعتماد بیشتر مردم را جلب کرده و منجر به خیر و برکت برای آنان شود.

معاون رییس‌جمهور بازدید مستقیم از شهرستان‌ها و گفت‌وگو با مردم را عامل کلیدی در تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر دانست و خاطرنشان کرد: در این دو روز از فرصت‌ها و ظرفیت‌های استان بهره خواهیم برد تا گام‌های مثبتی برای رفع مشکلات و تقویت مسیر توسعه برداریم.

حسین‌زاده  تصریح کرد:خوشبختانه همبستگی و انسجام اجتماعی میان اقوام این استان در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد و این موضوع مایه افتخار است.

