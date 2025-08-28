نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری:
راهآهن کلید خروج از بنبست محرومیت چهارمحال و بختیاری است
نماینده ولیفقیه در استان چهارمحال و بختیاری، اتصال به شبکه ریلی کشور را راهکاری کلیدی برای رفع محرومیت تاریخی این استان دانست.
به گزارش خبرنگار ایلنا , سید ابوالحسن فاطمی در دیدار با معاون رییسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به محرومیت تاریخی بهویژه در مناطق کوهستانی و روستایی این استان اظهارداشت: راهآهن میتواند ما را از بنبست تاریخی خارج کند و این پروژهای حیاتی برای رونق اقتصادی و صنعتی، فراتر از جابهجایی مسافر است.
وی با اشاره به همزیستی مسالمتآمیز اقوام و طوایف مختلف در این استان گفت: مردم این منطقه با وجود تفاوتهای فرهنگی، خود را اعضای یک پیکر واحد میدانند و سالهاست با برادری و همدلی زندگی میکنند.
نماینده ولیفقیه در استان چهارمحال و بختیاری بنبست جغرافیایی، سرمای شدید، سختگذر بودن و نبود زیرساختهای کافی را دلیل اصلی قرار نگرفتن بسیاری از مناطق استان در مسیر اصلی توسعه کشور برشمرد و بیان کرد: این عقبماندگی موجب نارضایتی و گلایه مردم شده است؛ آنها میپرسند چرا در تقسیم بودجه و سرمایهگذاریها تفاوت قائل میشوند و چرا باید از امکانات کمتری برخوردار باشند.
فاطمی با تأکید بر لزوم نگاه عادلانه و متوازن حاکمیت به توسعه همهجانبه خاطرنشان کرد: نباید به دلیل دورافتادگی یا روستایی بودن یک منطقه، آن را نادیده گرفت.
وی در پایان خواستار برنامهریزی راهبردی برای سرمایهگذاری پایدار و غیرنمایشی در استان شد و ابراز امیدواری کرد که با هدایت درست سرمایهگذاریها، این سرزمین نیز به آبادانی، رفاه و پیشرفتی همپای دیگر مناطق کشور دست یابد.