یک مسئول:
خوزستان رتبه نخست خرید تضمینی گندم کشور را کسب کرد/پرداخت ۹۵ درصد مطالبات گندمکاران استان
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان اعلام کرد: با خرید بیش از یک میلیون تن گندم به ارزش ۲۹ همت در سال ۱۴۰۴، این استان صدرنشین خرید تضمینی گندم کشور شد و تاکنون ۹۵ درصد مطالبات کشاورزان پرداخت شده است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، امید جهاننژادیان در حاشیه نمایشگاه هفته دولت در اهواز گفت: خوزستان با خرید بیش از یک میلیون تن گندم به ارزش ۲۹ همت، رتبه نخست خرید تضمینی گندم کشور را به دست آورده است. به گفته وی، تاکنون ۹۵ درصد مطالبات کشاورزان گندمکار استان پرداخت شده که این اقدام نقش بسزایی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد.
وی افزود: در نمایشگاه هفته دولت علاوه بر معرفی اقدامات اداره کل، جشنواره نان سنتی با هدف پاسداشت آداب و رسوم اقوام عرب و بختیاری برگزار شد و تولید نان کامل و کلوچه سنتی دزفول به همراه عرضه نانهای صنعتی توسط شرکتهای اکسین و آرد رامهرمز در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.
جهاننژادیان با اشاره به تأسیس دومین کانون فناوری آموزشی نان کشور در خوزستان بیان کرد: از ابتدای شهریور آموزش نانوایان با حضور اساتید برجسته آغاز میشود و رویکرد ما به جای جریمه مستقیم، آموزش تئوری و عملی در حوزه پخت نان است؛ تنها در صورت تکرار تخلف برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
وی از اجرای طرح ویژه بازرسی نانواییهای اهواز خبر داد و گفت: طی ۱۲ روز، ۵۶۱ واحد خبازی در مناطق ۲، ۳، ۴ و ۵ بازدید شد که ۲۷ واحد متخلف به جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و معاونت دادستانی معرفی شدند. همچنین بازرسی از مناطق ۱، ۶، ۷ و ۸ نیز از ابتدای شهریور در دستور کار قرار گرفته است.