بازدید معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی آموزش پرورش کشور از ندامتگاه مرکزی کرج

به گزارش ایلنا از البرز، عبدالرضا فولادوند معاون وزیر آموزش پرورش و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور در حاشیه بازدید از واحدهای مختلف اشتغال و فعالیت‌های فرهنگی ندامتگاه مرکزی کرج با حضور در جمع مسئولان و زندانیان، اظهار کرد: قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها فرصت خوبی را برای شما زندانیان فراهم کردند که این تهدید را به فرصت در زندگی خود باید تبدیل کنید.

وی در ادامه افزود: در ندامتگاه‌ها بیشتر کار فرهنگی، تربیتی و آموزشی شکل می‌گیرد و مأموریت ندامتگاه‌ها به مأموریت حوزه آموزش و پرورش شباهت بسیاری دارد، به نوعی آموزش و پرورش قوه قضاییه همین ندامتگاه‌ها هستند که فرصت آموزش را برای افراد در بند فراهم می‌کنند.

معاون وزیرآموزش پرورش ضمن ابراز خرسندی از ارائه آموزش‌های فرهنگی، هنری و مهارتی به زندانیان در این ندامتگاه گفت: در ندامتگاه‌ها بیشتر کار فرهنگی، تربیتی و آموزشی شکل می‌گیرد و مأموریت ندامتگاه‌ها به مأموریت حوزه آموزش و پرورش شباهت بسیاری دارد.

فولادوند در پایان با قدردانی از عملکرد مسئولان زندان‌های استان البرز، اظهار داشت: آموزش و پرورش قوه قضاییه همین ندامتگاه‌ها هستند که فرصت آموزش را برای افراد در بند ایجاد می‌کنند

سرکشی از کارگاه‌های تولیدی صنایع دستی و خیاطی، کلاس‌های درس نهصت سوادآموزی و قرآن زندانیان و همچنین برپایی نمایشگاه کتاب، کتابت قرآن، برگزاری مراسم با اجرای موسیقی ملی و مذهبی و اعطای گواهینامه تحصیلی به 20 زندانی سوادآموز، از اهم برنامه های این بازدید بود.

