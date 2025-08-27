خبرگزاری کار ایران
وزیر راه و شهرسازی فردا به شیراز سفر می‌کند

وزیر راه و شهرسازی فردا به شیراز سفر می‌کند
وزیر راه و شهرسازی به منظور افتتاح شماری از پروژه‌های این حوزه در هفته دولت به شیراز سفر می‌کند.

به گزارش ایلنا، فرزانه صادق در رأس هیئتی ساعت ۸ صبح فردا پنج‌شنبه، ششم شهریور وارد شیراز خواهد شد و بعد از آن در مراسم افتتاح قطعه ۷ آزادراه شیراز ـ اصفهان و آغاز عملیات اجرایی قطعه ۸ این آزادراه و تقاطع غیرهمسطح اتصال آزادراه شیراز ـ اصفهان به بزرگراه شیراز ـ سپیدان شرکت خواهد کرد.

صادق در مراسم آغاز عملیات اجرایی نهضت ملی مسکن (پروژه طبیعت اکبرآباد شیراز) شرکت می‌کند و در ادامه از شماری از پروژه‌های راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس در شیراز را افتتاح خواهد کرد.

شرکت در شورای اداری استان فارس، دیدار با خانواده شهید جنگ ۱۲ روزه و زیارت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) از دیگر برنامه‌های سفر وزیر راه و شهرسازی به استان فارس است.

