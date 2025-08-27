خبرگزاری کار ایران
آتش سوزی ۲ هکتار از جنگل‌های کشل ورزل رشت مهار شد

آتش سوزی ۲ هکتار از جنگل‌های کشل ورزل رشت مهار شد
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: آتش سوزی ۲ هکتار از جنگل‌های منطقه کشل ورزل لاکان رشت مهار شد.

به گزارش ایلنا از رشت، کامیار مرزبانی با اشاره به آتش سوزی دو هکتار از اراضی جنگلی کشل ورزل لاکان معروف به باغ رئوفی رشت گفت: این آتش سوزی با همکاری نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان، آتش نشانان و نیروهای بومی خاموش شد.

وی افزود: در این آتش سوزی در مجموع دو هکتار از اراضی جنگلی سوزنی برگ کشل ورزل لاکان رشت به صورت سطحی دچار حریق شد و به تنه درختان آسیب نرسید.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان علت این آتش سوزی را گرمای هوا و بی احتیاطی مسافران دانست و افزود: مردم از افروختن آتش در جنگل‌ها خودداری و در حفظ منابع طبیعی همکاری کنند.

کامیار مرزبانی از مردم خواست در صورت مشاهده آتش در جنگل‌ها و مراتع، با شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ تماس بگیرند تا در اسرع وقت برای مهار حریق اقدام شود.

