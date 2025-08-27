مصطفی بوعذار شاعر خوزستانی در اشکواره ملی حسینی مازندران تقدیر شد

به گزارش ایلنا از خوزستان، پرونده هشتمین اشکواره سراسری فرهنگی هنری حسینی با تجلیل از نفرات برتر این اشکواره و با حضور مسئولان کشوری و استانی در شهرستان آمل برگزار شد و در بخش شعر مصطفی بوعذار شاعر خوزستانی مورد تقدیر قرار گرفت.

هیئت داوران بخش شعر متشکل از بهمن نشاطی، محمد هاشمی، فرزانه فتحی پس از برسی آثار شاعران سراسر کشور در قالب هشتمین اشکواره ملی فرهنگی هنری حسینی، شاعران برگزیده را معرفی کردند.

در این میان مهدی جهاندار از اصفهان رتبه اول، محسن کاویانی از قم رتبه دوم، سمیه خردمند از قم رتبه سوم و مصطفی بوعذار بعنوان تنها نماینده استان خوزستان از اهواز شایسته تقدیر شناخته شد که باحضور مدیران و مسئولین از شاعران برگزیده تجلیل به عمل آمد.

هشتمین اشکواره سراسری فرهنگی هنری حسینی به عنوان یکی از بزرگترین رویداد فرهنگی و هنری کشور از نظر دریافت آثارهنری، عصر پنجشنبه 25مرداد در آستان مقدس امامزاده ابراهیم(ع) شهرستان آمل آغاز شده بود.

برای هشتمین دوره این اشکواره ملی، حدود 6700اثر از هنرمندان و فعالان بخش فرهنگ و هنر از استان‌های مختلف ایران و کشورهای عراق، کویت، بحرین، امارات، ترکیه و ایتالیا در شش بخش‌ "شعر، رسانه، نواهای آیینی، عکس، دانش آموزی و تئاتر خیابانی" به دبیرخانه دائمی این اشکواره در شهرستان آمل ارسال شد.

بیشترین تعداد آثار دریافتی این دوره مربوط به بخش عکس با 3هزار و 180 اثر از 375 عکاس از استان‌های مختلف ایران و همچنین از عراق، کویت و افغانستان بوده است.

