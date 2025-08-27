خبرگزاری کار ایران
مدیرکل منابع‌طبیعی استان مرکزی:

5 پروژه آبخیزداری در استان به بهره‌برداری می‌رسد

مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی به اجرای پروژه‌های آبخیزداری در این استان اشاره کرده و گفت: 29 پروژه آبخیزداری در این استان هدف‌گذاری شده است. از این تعداد 5 پروژه آبخیزداری در استان تکمیل شده و همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالحسین محمدی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: اعتبار این 5 پروژه 62 میلیارد ریال است و به تزریق آب به سفره‌های آب زیرزمینی و کنترل رسوب خاک کمک می‌کند. با توجه به شرایط و وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی این پروژه‌ها اهمیت ویژه دارند.

وی به مناطقی که قرار است این پروژه‌های آبخیزداری در آنها اجرایی شود اشاره کرده و ادامه داد: 5 پروژه مذکور شامل عملیات گابیون‌بندی شهرستان ساوه، بندخاکی قشلاق شهرستان زرندیه، گابیون‌بندی در شهرستان خمین و منطقه جاسب شهرستان دلیجان و عملیات پخش سیلاب روستای شانق شهرستان اراک است.

مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی اظهار داشت: استان مرکزی با 29 هزار و 530 کیلومتر مربع وسعت، 1.82 درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده که از این میزان 70 درصد آن را عرصه‌های منابع‌طبیعی تشکیل می‌دهند.

انتهای پیام/
