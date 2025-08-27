۳ واحد صنعتی ، معدنی و تجاری از فارس به عنوان نمونه ملی انتخاب شدند

به گزارش ایلنا، کریم مجرب با اعلام این خبر گفت: در این مراسم، که با حضور دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور و دکتر اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، از سه واحد منتخب استان فارس با اهدای لوح تقدیر و تندیس ملی تجلیل شد.

واحدهای منتخب استان فارس عبارت‌اند از:

شرکت فاتح صنعت در حوزه تولید تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی، شرکت معدنی و فرآوری سرمه فیروزآباد واقع در شهرستان فیروزآباد،واحد صنفی تولید مسقطی لاری که در حفظ صنایع بومی و گسترش بازارهای صادراتی نقش‌آفرینی می‌کند.

مدیرکل صمت فارس با اشاره به اهمیت این انتخاب‌ها اظهار داشت: این موفقیت‌ها نشان‌دهنده ظرفیت‌های گسترده صنعتی و معدنی و تجاری استان فارس است و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری بیشتر در استان باشد.

وی افزود: انتخاب این واحدها به‌عنوان نمونه ملی، الگویی موفق برای سایر فعالان اقتصادی استان به‌شمار می‌رود و بیانگر مسیر رو به رشد فارس در جهت توسعه اقتصاد پایدار است.

