مدیرکل صمت فارس خبر داد:
۳ واحد صنعتی ، معدنی و تجاری از فارس به عنوان نمونه ملی انتخاب شدند
در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن که با حضور جمعی از مسئولان کشوری در سالن همایشهای صدا و سیما در تهران برگزار شد، سه واحد از استان فارس بهعنوان واحد نمونه ملی معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.
به گزارش ایلنا، کریم مجرب با اعلام این خبر گفت: در این مراسم، که با حضور دکتر پزشکیان، رئیسجمهور و دکتر اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، از سه واحد منتخب استان فارس با اهدای لوح تقدیر و تندیس ملی تجلیل شد.
واحدهای منتخب استان فارس عبارتاند از:
شرکت فاتح صنعت در حوزه تولید تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی، شرکت معدنی و فرآوری سرمه فیروزآباد واقع در شهرستان فیروزآباد،واحد صنفی تولید مسقطی لاری که در حفظ صنایع بومی و گسترش بازارهای صادراتی نقشآفرینی میکند.
مدیرکل صمت فارس با اشاره به اهمیت این انتخابها اظهار داشت: این موفقیتها نشاندهنده ظرفیتهای گسترده صنعتی و معدنی و تجاری استان فارس است و میتواند زمینهساز افزایش صادرات غیرنفتی و جذب سرمایهگذاری بیشتر در استان باشد.
وی افزود: انتخاب این واحدها بهعنوان نمونه ملی، الگویی موفق برای سایر فعالان اقتصادی استان بهشمار میرود و بیانگر مسیر رو به رشد فارس در جهت توسعه اقتصاد پایدار است.