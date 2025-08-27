تولید بیش از 10 هزار تن پسته در باغات قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، محمد پیله‌فروش با اعلام این خبر گفت: مجموع باغات پسته استان 12 هزار و 730 هکتار است که از این میزان، 9 هزار و 520 هکتار بارور و 3 هزار و 210 هکتار غیربارور هستند.

وی میانگین عملکرد باغات پسته استان را یک‌هزار و 150 کیلوگرم پسته خشک در هکتار اعلام کرد و افزود: مهم‌ترین ارقام پسته استان شامل رقم‌های قرمز و سفید پسته، کال خندان، کله بزی، احمدآقایی، اکبری، اوحدی، کله قوچی، فندقی و خنجری است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی قزوین، تشخیص زمان دقیق برداشت پسته را برای دستیابی به محصولی با کیفیت بالا ضروری دانست و تشریح کرد: کشاورزان با مشاهده نشانه‌هایی از جمله تغییر رنگ پوست رویی، جدا شدن آسان پوست نرم از پوست سخت، افزایش وزن مغز و کاهش رطوبت، زمان مناسب برداشت را تعیین می‌کنند.

پیله‌فروش یادآور شد: پسته به عنوان یکی از محصولات صادراتی و ارزآور، نقش مهمی در افزایش صادرات و تأمین ارز کشور ایفا می‌کند و از این رو، توسعه‌ی باغات و افزایش تولید این محصول در استان قزوین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

