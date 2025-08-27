مدیرکل میراث فرهنگی استان قزوین خبر داد؛
بهرهبرداری از 300 میلیارد تومان طرح گردشگری در قزوین
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قزوین گفت: طی یکسال اخیر 11 طرح گردشگری شامل مجتمعهای اقامتی و پذیرایی با حجم سرمایهگذاری حدود 300 میلیارد تومان در استان به بهرهبرداری رسیده و بیش از 200 تخت به ظرفیت اقامتی قزوین اضافه شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجتالاسلام سیدمهدی حسینی صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قزوین گفت: طی یک سال گذشته فعالیتهای مؤثری در زمینه حفاظت و احیای بناهای تاریخی استان انجام شده و برخی بناها مانند مسجد-مدرسه صالحیه که سالها به روی گردشگران بسته بود، بازگشایی شد.
وی از پیگیری ثبت جهانی قلعه تاریخی الموت خبر داد و افزود: یونسکو نگاه ویژهای به این اثر دارد و ارزیاب بینالمللی در تاریخ 31 شهریورماه از این قلعه بازدید خواهد کرد. امیدواریم این اثر ارزشمند بهعنوان دومین اثر جهانی استان قزوین ثبت شود که یک افتخار ملی محسوب میشود.
حسینی با اشاره به صدور 10 مجوز برای راهاندازی تأسیسات گردشگری در سال جاری اضافه کرد: همچنین 28 مجوز بینام صادر کردیم و 84 میلیارد تسهیلات برای ساخت اماکن گردشگری در اختیار فعالان این حوزه قرار دادیم. همچنین در سال جدید دو مجوز بهرهبرداری از امان گردشگری صادر کردیم.
وی ادامه داد: بنا به آخرین ارزیابی جمعیت گردشگران استان قزوین در نوروز امسال 12 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و همچنین در جهت توسعه گردشگری قزوین رویداد پنجاهبهدر با حضور نمایندگان کشور تاجیکستان برای نخستینبار برگزار شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قزوین گفت: در حوزه صنایعدستی 1530 فقره مجوز و کارت شناسایی برای هنرمندان صادر شده و تاکنون 1240 نفر در رشتههای مختلف صنایعدستی آموزش دیدهاند. همچنین 50 هنرمند شاخص صنایع دستی استان تحت پوشش بیمه هنرمندان قرار گرفتند و 8 غرفه ویژه صنایع دستی به هنرمندان واگذار شده است.
حسینی با بیان اینکه 150 هنرمند صنایع دستی را در یکسال اخیر بیمه کردیم، افزود: در این بخش 22 نمایشگاه صنایع دستی برگزار کردیم که شاخصترین نمایشگاه را با حضور 200 هنرمند صنایع دستی و هنرهای سنتی در خانه تاریخی داعی برپا کردیم.
وی از مرمت و احیای 30 بنای تاریخی استان طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: برای اجرای این پروژهها حدود 30 میلیارد تومان اعتبار ملی و استانی هزینه شده است. همچنین 4 بنای تاریخی شاخص را برای احیا و بهرهبرداری در اختیار بخش خصوصی گذاشتیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قزوین همچنین از تعامل مناسب با شهرداری قزوین برای باز شدن گره ترافیکی سبزهمیدان خبر داد و گفت: همچنین طرح شهید انصاری شرقی را میتوانیم با کمک شهرداری به صورتی اجرا کنیم که بافت تاریخی منطقه آسیب نبیند و در این زمینه باید از فناوریهای روز بهره ببریم.