در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
ثبت بیش از ۱۷ هزار ولادت در آذربایجانغربی از ابتدای امسال
۳۸ شناسنامه برای فرزندان حاصل از پدران خارجی در استان صادر شد
مدیرکل ثبت احوال آذربایجانغربی از ثبت ۱۷ هزار و ۸۸۴ ولادت در استان از ابتدای امسال خبر داد و گفت: نسبت تولد پسر به دختر در این مدت ۱۱۱ بوده است.
سعید احمدی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: از مجموع ولادتهای ثبتشده، ۹ هزار و ۴۲۵ نوزاد پسر و ۸ هزار و ۴۵۹ نوزاد دختر بودهاند.
وی افزود: از تعداد ولادت های استان، ۱۱ هزار و ۱۹۸ نوزاد در مناطق شهری و ۶ هزار و ۶۸۶ نوزاد در روستاها متولد شدهاند.
وی به چندقلوزایی در استان اشاره کرد و افزود: در پنج ماه نخست سال جاری ۳۸۸ مورد دوقلو و ۱۹ مورد سهقلو در استان به ثبت رسیده است.
مدیرکل ثبت احوال آذربایجانغربی تصریح کرد: در همین مدت ۷ هزار و ۹۹۸ واقعه فوت شامل ۴ هزار و ۵۲ مرد و ۳ هزار و ۹۴۶ زن به ثبت رسیده که ۵ هزار و ۳۵۰ مورد در شهرها و ۲ هزار و ۶۴۸ مورد در روستاها بوده است.
به گفته احمدی، طی پنج ماه نخست سال جاری ۸ هزار و ۶۳۶ ازدواج و ۳ هزار و ۱۶۰ طلاق در استان ثبت شده است.
وی گفت:از تعداد ازدواجها، ۷ هزار و ۷۵ مورد شهری و یک هزار و ۵۶۱ مورد روستایی بوده و در بخش طلاق نیز ۲ هزار و ۷۶۶ مورد شهری و ۳۹۴ مورد روستایی ثبت شده است.
احمدی، همچنین از صدور ۳۸ شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی طبق ماده واحده اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت خبر داد و گفت: این اقدام در راستای ساماندهی وقایع حیاتی و حمایت از حقوق شهروندی انجام شده است.