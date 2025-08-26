فولاد خوزستان با یک گل مقابل ملوان شکست خورد

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، درحالی که روز گذشته دیدار‌های اول از هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور را پشت سر گذاشتیم، امروز در روز سوم تقویم هفته و‌ چهارم شهریور، ادامه بازی‌ها با پنج دیدار از ساعت ۱۹ و ۲۱ پیگیری شد.

در یکی از حساس‌ترین بازی‌ها تقابل دو تیم ریشه‌دار از دو استان فوتبال خیز و فوتبال دوست، نمایندگان جنوب و شمال کشور بود، جایی که تیم فولاد خوزستان، در ورزشگاه فولاد آرنا، میزبان مهمان انزلی‌چی خود ملوان بود.

یحیی گل‌محمدی پس از شکست هفته گذشته در مقابل تیم چادرملو، در این مسابقه به دنبال دشت اولین ۳ امتیاز تیمش در بیست و پنجمین دوره لیگ‌برتر، شاگردان خود را راهی زمین کرد.

در طرف دیگر مستطیل سبز، مازیار زارع و شاگردانش هم با رقیب خود یک نقطه اشتراک و یک هدف داشتند آن هم عدم کسب ۳ امتیاز در بازی قبل در مقابل سپاهان و کسب اولین سه امتیاز خود در این دوره از مسابقات در مقابل فولاد بود.

درحالی که همه چیز محیا و آمار و هدف هر دو تیم، نوید یک بازی جذاب و دیدنی را می‌داد اما بر خلاف انتظار‌ها هر دو تیم از همان نیمه نخست با احتیاط کار را پیش بردند و بازی نزدیکی از خود به نمایش گذاشتند.

قرمز و زرد پوشان خوزستان در حالی که با چیدمان هجومی کار را آغاز کردند و میل به پیروزی در این دیدار داشتند اما باوجود خلق چند موقعیت، نتوانستند راه به جایی ببرند. تیم ملوان هم همانند حریف خود در نیمه نخست موفق به گل زنی نشد تا هر دو تیم با دست خالی به رختکن بروند و نیمه اول را صفر - صفر خاتمه دهند.

در نیمه دوم این مصاف به مانند نیمه اول بازی دلچسبی را شاهد نبودیم و گرمی و شور سکوی تماشاگران بیشتر از خود بازی بود، اما در نهایت محمدعلی‌نژاد وینگر سرعتی و پا به توپ ملوان، توپ ریباند شده توسط حامد لک را با ضرب یک شوت به تور دروازه چسباند و قفل دروازه فولادی‌ها را باز کرد تا گل اول بازی و تیمش را به نام وی ثبت کنند.

تیم فولاد خوزستان، در ادامه به هر دری زد موفق نشد بازی را به تساوی بکشد تا با شکست در این دیدار، همچنان روی موج ناکامی سوار باشد.

این مسابقه در پایان ۹۰ دقیقه، با سوت حسن اکرمی داور میدان، یک بر صفر به سود ملوان بندر انزلی به پایان رسید.

انتهای پیام/