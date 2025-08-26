به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان سه‌شنبه چهارم شهریور در دیدار با داریوش بارانی شهردار خرم‌آباد خواستار ایجاد بازارچه‌های دائمی فروش محصولات مشاغل خانگی شد و گفت: المان‌ها و فضای شهری نقش مؤثری در رشد اقتصادی منطقه و درآمد مردم دارد.

وی بیان کرد: دروازه توسعه و ارتقای اقتصاد شهری، رشد فرهنگی اجتماعی و اشتغال پایدار در گرو نمادها، المان‌ها و فضای شهری بوده و نقش مستقیمی در توسعه اقتصادی منطقه و درآمد مردم دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

این مسئول ایجاد بازارچه‌های دائمی فروش محصولات مشاغل خانگی را ضروری دانست و اضافه کرد: این کار باید توسط شهرداری‌ها و با مشارکت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان انجام شود.

توصیفیان بیان کرد: باید به کارگران توجه بیشتر و از آنان حمایت کرد و شهرداری‌ها باید هماهنگی و همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.

مدیرکل تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی لرستان اضافه کرد: همچنین رسیدگی به مشکلات کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور و حمایت از آنان جزء اولویت‌های ماست.