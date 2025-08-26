خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل کار لرستان خواستار شد:

ایجاد بازارچه‌های دائمی فروش محصولات مشاغل خانگی

ایجاد بازارچه‌های دائمی فروش محصولات مشاغل خانگی
کد خبر : 1678565
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی لرستان خواستار ایجاد بازارچه‌های دائمی فروش محصولات مشاغل خانگی شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان سه‌شنبه چهارم شهریور در دیدار با داریوش بارانی شهردار خرم‌آباد خواستار ایجاد بازارچه‌های دائمی فروش محصولات مشاغل خانگی شد و گفت: المان‌ها و فضای شهری نقش مؤثری در رشد اقتصادی منطقه و درآمد مردم دارد.

وی بیان کرد: دروازه توسعه و ارتقای اقتصاد شهری، رشد فرهنگی اجتماعی و اشتغال پایدار در گرو نمادها، المان‌ها و فضای شهری بوده و نقش مستقیمی در توسعه اقتصادی منطقه و درآمد مردم دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

این مسئول ایجاد بازارچه‌های دائمی فروش محصولات مشاغل خانگی را ضروری دانست و اضافه کرد: این کار باید توسط شهرداری‌ها و با مشارکت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان انجام شود.

توصیفیان بیان کرد: باید به کارگران توجه بیشتر و از آنان حمایت کرد و شهرداری‌ها باید هماهنگی و همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.

مدیرکل تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی لرستان اضافه کرد: همچنین رسیدگی به مشکلات کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور و حمایت از آنان جزء اولویت‌های ماست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور