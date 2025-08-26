مدیرکل کار لرستان خواستار شد:
ایجاد بازارچههای دائمی فروش محصولات مشاغل خانگی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان خواستار ایجاد بازارچههای دائمی فروش محصولات مشاغل خانگی شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان سهشنبه چهارم شهریور در دیدار با داریوش بارانی شهردار خرمآباد خواستار ایجاد بازارچههای دائمی فروش محصولات مشاغل خانگی شد و گفت: المانها و فضای شهری نقش مؤثری در رشد اقتصادی منطقه و درآمد مردم دارد.
وی بیان کرد: دروازه توسعه و ارتقای اقتصاد شهری، رشد فرهنگی اجتماعی و اشتغال پایدار در گرو نمادها، المانها و فضای شهری بوده و نقش مستقیمی در توسعه اقتصادی منطقه و درآمد مردم دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
این مسئول ایجاد بازارچههای دائمی فروش محصولات مشاغل خانگی را ضروری دانست و اضافه کرد: این کار باید توسط شهرداریها و با مشارکت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان انجام شود.
توصیفیان بیان کرد: باید به کارگران توجه بیشتر و از آنان حمایت کرد و شهرداریها باید هماهنگی و همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان اضافه کرد: همچنین رسیدگی به مشکلات کارگران مشاغل سخت و زیانآور و حمایت از آنان جزء اولویتهای ماست.