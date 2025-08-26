بخش خصوصی در کنار نهادهای علمی قرار نگیرد، دانشگاه بالنده نمی شود

به گزارش ایلنا از اصفهان، محمدنبی شهیکی‌تاش در دومین روز اجلاس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور که در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار شد درباره وضعیت نظام علم و فناوری دانشگاهی کشور اظهار داشت: تجربه ۲ دهه اخیر نشان می‌دهد تعریف نهاد علم تغییر کرده و امروز باید میان آموزش، پژوهش و فناوری یک زنجیره هم افزا شکل گیرد در حالی که بسیاری از دانشگاه‌ها هنوز چنین پیوستگی را ایجاد نکرده‌اند و تنها در معدودی از دانشگاه‌ها شاهد موفقیت نسبی هستیم.

وی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در ۱۸ پارک دانشگاهی افزود: میانگین بهره‌مندی دانشگاه‌ها از ظرفیت‌های قانونی بسیار پایین است؛ به‌گونه‌ای که تنها ۳۰ درصد از ظرفیت بند ماده ۱۱ و ۲۰ درصد از ظرفیت تبصره ۷ ماده ۳۹ قانون مورد استفاده قرار گرفته در حالیکه این ظرفیت‌ها می‌توانند جریان مالی و فناورانه قابل توجهی در دانشگاه‌ها ایجاد کنند.

شهیکی‌ اضافه کرد: بر پایه شاخص‌های پایش، ضریب بلوغ زیست بوم فناوری دانشگاه‌ها حدود ۳۰ درصد است که فاصله‌ای معنادار با اهداف دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم را نشان می‌دهد.

وی گفت: اگرچه در حوزه روایت های ( اسپین‌آف‌های) دانشگاهی رشد ۴۰ درصدی ثبت شده اما در بخش توسعه فناوری و کسب‌وکارهای فناورانه، زیرساخت‌ها هنوز کافی نیست.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم تصریح کرد: نمونه‌هایی مانند شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و پارک فناوری پردیس اثبات کردند که توسعه نوآوری تنها با بودجه دولتی امکان‌پذیر نیست، بلکه مشارکت بخش خصوصی شرط اصلی موفقیت است.

وی خاطرنشان کرد: در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ۵۴۰ هزار میلیارد ریال و در پارک فناوری پردیس حدود ۸۰۰ هزار میلیارد ریال منابع مالی با اهرم بخش خصوصی جذب شده که نقشی کلیدی در رشد این مراکز داشته است.

وی با بیان اینکه هر دانشگاه باید مدل متناسب با شرایط و مزیت‌های خود را طراحی کند، اظهار داشت: کپی‌برداری از ساختار پارک‌های استان‌های دیگر نتیجه بخش نیست و دانشگاه‌ها باید به سمت سرمایه‌گذاری در فناوری‌های عمیق، تغییر معماری سازمانی و تربیت سرمایه انسانی متناسب با تحولات روز حرکت کنند.

شهیکی‌ همچنین از طرح‌های جدید وزارت علوم خبر داد و گفت: طرح دستیار فناوری در حوزه‌های آب و انرژی آغاز شده و مرحله دوم آن بزودی شروع می‌شود.

وی افزود: طرح نوآفرین صنعت ساز نیز در ۲۱ دانشگاه اجرا شده تا واحدهای فناور و ایده‌های نو حمایت شوند.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در مراکز رشد دانشگاهی گفت: در حال حاضر ۲۹۵ مرکز رشد فعال‌اند اما پایش‌ها نشان می‌دهد تنها ۴۰ درصد عملکرد متوسط یا خوب دارند و ۶۰ درصد ضعیف‌اند، به همین دلیل سال گذشته ۶۰ مرکز رشد مجوز خود را از دست دادند و برنامه وزارت علوم کاهش تعداد مراکز ناکارآمد و تمرکز بر ۵۰ تا ۶۰ مرکز توانمند است.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم تأکید کرد: اگر دانشگاه‌ها بخواهند از حالت سنتی خارج و به دانشگاه‌های نسل چهارم تبدیل شوند، باید نقش فناوری را در نهاد علم بپذیرند، زنجیره آموزش، پژوهش و نوآوری را تکمیل و با جذب سرمایه بخش خصوصی، دانشگاه را به نهادی بالنده و جذاب برای جامعه و اقتصاد کشور تبدیل کنند.

